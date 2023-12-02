ما هي أرخص سيارة تقدمها بيستون في مصر؟.. سعر ومواصفات

تعتبر السيارة T33 موديل 2023، هي ارخص اصدارات علامة بيستون الصينية داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، مع اسعار رسمية تبدأ من 870 الف جنيه، وبتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية، وباقة من التجهيزات تتضمن الفئة LUXURY وPREMIUM.

في هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار بيستون T33 موديل 2023 الرسمية بالسوق المصري، اضافة إلى استعراض ابرز المواصفات والتجهيزات.

بيستون T33 موديل 2023

مواصفات وتجهيزات بيستون T33 موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي.

قوة اجمالية للمحرك 112 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

تقنية الجر الأمامي للعجلات.

السرعة القصوى تصل إلى 168 كيلومتر في الساعة.

استهلاك الوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX و USB.

بيستون T33 موديل 2023

مرايات كهربائية ضم.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا.

شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط.

مكيف هواء.

عجلة قيادة باور "مالتي فانكشن".

قفل مركزي للابواب.

انذار ونظام مانع السرقة.

بيستون T33 موديل 2023

ريموت تحكم.

فتحة سقف.

نظام فرامل ABS.

نظام فرامل EBD.

وسائد هوائية للحماية.

نظام الثبات الالكتروني ESP.

اسعار بيستون T33 موديل 2023 الرسمية في مصر

الفئة الاولى LUXURY موديل 2023 بسعر 870 ألف جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM موديل 2023 بسعر 924 ألف جنيه.