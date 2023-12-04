أرخص سيارة رياضية تقدمها شيري بعد الأسعار الجديدة .. صور

تعتبر السيارة شيري تيجو 3، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية داخل السوق المصري، وذلك بين موديلات 2024، على الرغم من ارتفاع اسعارها الرسمية امس، حيث شهدت تلك النسخة زيادة إجمالية بلغت 45 الف جنيه، عن الفئة الوحيدة المقدمة في مصر.

تعرف على مواصفات ارخص سيارة رياضية تقدمها شيري في مصر، واسعارها الرسمية بعد زيادات شهر ديسمبر 2023.

شيري تيجو 3 2024

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 2024

جنوط رياضية 17 بوصة.

مصابيح ضباب.

مرايات كهربائية جانبية مزودة باشارات ضوئية.

فتحة سقف كهربائية.

زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا.

اضاءة نهارية وخلفية LED.

مكيف هواء.

شيري تيجو 3 2024

شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

مقود حركة متعدد الوظائف.

فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

وسائد هوائية أمامية.

ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 3 2024

محرك رباعي الاسطوانات.

قوة اجمالية قدرها 125 حصان.

عزم اقصى للدوران 160 نيوتن متر.

سرعة قصوى 180 كم/س.

استهلاك وقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيري تيجو 3 2024

اسعار السيارة شيري تيجو 3 2024 الرسمية في مصر

تقدم السيارة شيري تيجو 3 2024 بسعر رسمي يبلغ 765 ألف جنيه بدلاً من 720 ألف جنيه، وذلك بعد زيادة رسمية قدرها 45 الف جنيه.