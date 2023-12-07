أرخص هاتشباك "زيرو" تقدمها ستروين بعد الاسعار الجديدة .. صور

على الرغم من زيادة اسعار السيارة ستروين C3، إلى انها تظل الارخص بين ظرازات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث شهدت تلك النسخة زيادة رسمية إجمالية قدرها 20 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك الشهيرة.

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة لارخص سيارة تقدمها ستروين في مصر بين موديلات 2024 "C3" الهاتشباك، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

ستروين C3 موديل 2024

مواصفات السيارة ستروين C3 موديل 2024

محرك 1200 سي سي.

قوة اجمالية 110 حصان.

ناقل حركة 6 غيار أوتوماتيك.

مكيف هواء.

حساسات ركن.

كاميرا.

مرايات كهربائية.

قفل مركزي.

ستروين C3 موديل 2024

زر تشغيل وايقاف المحرك.

مثبت سرعة.

انذار.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

بلوتوث.

نظام صوتي ترفيهي.

ستروين C3 موديل 2024

مدخل AUX و USB.

زجاج مظلل خلفي.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

نظام التوازن الالكتروني.

ستروين C3 موديل 2024

اسعار ستروين C3 موديل 2024 الرسمية في السوق المصري

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2024 بسعر 949 ألف جنيه بدلاً من 929 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2024 بسعر مليون و79 ألف جنيه بدلاً من مليون و59 ألف جنيه.