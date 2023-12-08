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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة زيرو تقدمها كيا في مصر موديل 2024.. صور

كيا اكسيد 2024
كيا اكسيد 2024

مازالت السيارة كيا أكسيد هي أرخص اصدارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، من ناحية الفئة الرياضية، على الرغم من تخطيها حاجز المليون، ولكن مقارنة بأسعار السيارات الاخرى مثل سبورتاج وسورينتو، تبقى هي الارخص بين قائمة السيارات الرياضية المطروحة في مصر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات النسخة كيا اكسيد 2024 في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

كيا اكسيد 2024 

مواصفات وتجهيزات السيارة كيا أكسيد 2024

  • كاميرا خلفية.
  • حساسات مطر.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • زجاج مظلل خلفي.
  • جنوط رياضية 18 بوصة.
  • مصابيح أمامية LED.
  • مثبت سرعة.
  • مصابيح خلفية LED.
  • إمكانية طي المقاعد الخلفية.
  • عدد 6 مكبرات صوتية.
  • شاشة وسائط 8 بوصة.
كيا اكسيد 2024 
  • دعم تطبيقات آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".
  • ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • شاحن لاسلكي للهواتف.
  • مكيف هواء ثنائي التبريد.
  • حساسات ركن خلفية.
كيا اكسيد 2024 
  • محرك رباعي الأسطوانات.
  • سعة 1500 سي سي تيربو.
  • قوة 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة من 7 سرعات اوتوماتيكية.
  • مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.
كيا اكسيد 2024 

أسعار كيا اكسيد الرسمية 2024 في مصر 

 

اول فئة HIGHLINE موديل 2024 بسعر 1,309,900 جنيه.

ثاني فئة PANORAMA HIGHLINE موديل 2024 بسعر 1,379,900 جنيه.

ثالث فئة PANORAMA TOP LINE موديل 2024 بسعر 1,449,900 جنيه.

كيا أكسيد كيا اكسيد 2024 اسعار كيا اكسيد اسعار كيا اكسيد الرسمية 2024

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