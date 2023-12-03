كيا سبورتاج 2023 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة كيا سبورتاج واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، حيث تقدم محليًا عبر 6 فئات من التجهيزات، تبدأ بأسعار رسمية قدرها 1,519,900 جنيه وحتى 1,999,900 جنيه لموديلات 2024.

وظهرت إحدى فئات السيارة كيا سبورتاج 2023 وهي EX، للبيع عبر الإنترنت بحالة الزيرو، حيث مازال محرك السيارة لم يقطع أي عدد من الكيلومترات، وتمتعها بحالة الفبريقا من الداخل والخارج، وملصقات الفبريقا أيضا.

كيا سبورتاج 2023

وتأتي السيارة كيا سبورتاج 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعدد من التجهيزات ومنها، شاشة 8 بوصات ابل كاربلاى وآندرويد اوتو، فرامل يد كهربائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، جنوط رياضية 18 بوصة، وسائد هوائية للحماية، عدادات ديچيتال، مصابيح ضباب وإضاءة LED.

كيا سبورتاج 2023

تضم كيا سبورتاج 2023 كاميرا خلفية، حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الاصطفاف، مرايا كهربائية ضم، إنذار للتنبيه من النقاط العمياء، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم، اختيار أنماط القيادة، مكيف هواء أمامي وخلفي، مقعد للسائفق بتحكم كهربائي.

كيا سبورتاج 2023

وتأتي السيارة سبورتاج 2023 وارد الخليج، مع محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 265 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، وتقدم بأبعاد خارجية بلغت 4515 مم للطول الكلي، و1865 مم للعرض، وبارتفاع 1650 مم.

كيا سبورتاج 2023

سعر السيارة كيا سبورتاج 2023

ظهرت السيارة كيا سبورتاج 2023 عبر الانترنت، للبيع بحالة الزيرو، بسعر يبلغ مليون 800 ألف جنيه.