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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كيا جراند سيراتو 2023 في ديسمبر .. صور

 كيا جراند سيراتو
 كيا جراند سيراتو 2023

شهدت السيارة كيا جراند سيراتو 2023، ثبات في الاسعار الرسمية لجميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد اخر زيادة رسمية شهدتها اصدارات كيا، والتي كانت الشهر الماضي، حيث مازالت اسعار الفئة الاولى تقدم بقيمة قدرها 1,219,900 جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة كيا جراند سيراتو 2023 الرسمية بالسوق المصري في شهر ديسمبر، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

 كيا جراند سيراتو 2023 

ابعاد السيارة كيا جراند سيراتو 2023 

 

  • طول قاعدة العجلات 2700 مم.
  • عرض كلي 1800 مم.
  • طول كلي للسيارة 4640 مم.
  • سعة تخزين خلفية 502 لتر.
  • ارتفاع السيارة 1450 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض مستوى الـ"خلوص" 150 مم.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
 كيا جراند سيراتو 2023 

المواصفات الفنية للسيارة كيا جراند سيراتو

 

  • تستمد السيارة أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 130 حصانا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

  • يمكن للسيارة كيا جراند سيراتو تحقيق مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع السكون 0، بينما يصل استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 6.9 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
 كيا جراند سيراتو 2023 

اسعار السيارة كيا جراند سيراتو 2023 بالسوق المصري خلال في شهر ديسمبر

 

الفئة الاولى بسعر رسمي يبلغ 1,219,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر رسمي يبلغ 1,279,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر رسمي يبلغ 1,339,900 جنيه.

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