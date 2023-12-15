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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رينو داستر 2023 في مصر

رينو داستر موديل
رينو داستر موديل 2023

تعتبر السيارة رينو داستر، واحدة من ابرز السيارات الرياضية التي يقدمها الصانع الفرنسي بالسوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات الاولى VISION والثانية SIGNATURE، مع اسعار رسمية تبدأ من مليون و40 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار رينو داستر موديل 2023 في مصر، مع استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

رينو داستر موديل 2023 

مواصفات وتجهيزات السيارة رينو داستر 2023 

 

  • فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.
  • برنامج الثبات الالكتروني.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • حساسات ركن خلفية.
  • كاميرا.
  • شاشة تتوسط قمرة القيادة.
  • سنتر لوك مركزي.
  • ريموت تحكم.
  • مكيف هواء.
  • نظام صوتي ترفيهي مع عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم.
  • مثبت سرعة.
رينو داستر موديل 2023 
  • جنوط رياضية.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • بلوتوث.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1600 سي سي.
  • قوة اجمالية 115 حصان و156 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • سرعة قصوى 172 كم/س وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12 ثانية.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.
  • جر أمامي للعجلات.
رينو داستر موديل 2023 

اسعار رينو داستر موديل 2023 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى رينو داستر موديل 2023 بسعر 1,040,000 جنيه    .

الفئة الثانية رينو داستر موديل 2023 بسعر 1,200,000 جنيه.

رينو داستر تقنية الفيديو رينو داستر موديل 2023 اسعار رينو داستر موديل 2023 اسعار رينو داستر موديل 2023 الرسمية

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