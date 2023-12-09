أرخص سيارة .. بيجو 301 موديل 2024 بهذه الأسعار

تتوالى الزيادات السعرية الجديدة على طرازات شركة بيجو، وعلى الرغم من ذلك تبقى النسخة 301 هي الارخص سعرًا بين طرازات الاسد الفرنسي المطروحة في مصر، حتى بعد أن شهدت زيادة قدرت بـ 55 الف جنيه للفئة الاولى، و65 الف جنيه للفئة الثانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 301 موديل 2024 بعد زيادات ديسمبر الجاري، بالاضافة إلى استعراض ابرز الموصفات الفنية.

بيجو 301 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات بيجو 301

مرايات كهربائية جانبية.

مكيف هواء.

نوافذ كهربائية.

بلوتوث.

نظام صوتي ترفيهي.

مدخل USB.

بيجو 301 موديل 2024

كاميرا خلفية.

شاشة تعمل باللمس.

جنوط رياضية.

انذار مانع للسرقة.

نظام إيموبليزر.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل ABS وEBD وبرنامج ESP.

مثبت سرعة.

قفل مركزي.

بيجو 301 موديل 2024

محرك 1600 سي سي.

4 سلندر.

قوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 نقلات.

زمن يبلغ 12.1 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

السرعة القصوى 188 كم/س.

معدل استهلاك الوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

بيجو 301 موديل 2024

اسعار السيارة بيجو 301 موديل 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر الجديدة

الفئة الاولى بيجو 301 موديل 2024 بسعر 829.990 ألف بدلاً من 774.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2024 بسعر 879.990 ألف جنيه بدلاً من 814.990 ألف جنيه.