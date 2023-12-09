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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"جاك j7" تكسر المليون للمرة الأولى .. سعر أرخص سيارة

مقصورة سيارة جاك
مقصورة سيارة جاك

شهدت السيارة جاك j7 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، قدرها 40 الف جنيه شملت جميع الفئات، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و29.900 ألف جنيه للمرة الأولى منذ انطلاقها محليًا، لتكون هي اغلى سيارة تقدمها علامة جاك الصينية في مصر.

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جاك j7 موديل 2024

بينما تعد النسخة JS2 هي الارخص من الفئة السعرية بين طرازات جاك، وشهدت هي الاخرى زيادة رسمية قدرها 45 الف جنيه، ولكنها تقدم بقيمة اجمالية بلغت 724.900 ألف جنيه بدلاً من 679.900 ألف جنيه، وذلك لموديلات 2024.

جاك JS2

وفي سياق الحديث عن النسخة جاك j7 موديل 2024، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعارها الرسمية في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

 

المواصفات الفنية للسيارة جاك j7 موديل 2024

جاك j7 موديل 2024
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي "تيربو".
  • قوة إجمالية للمحرك بلغت 147 حصان.
  • عزم اقصى للدوران يقدر بـ 210 نيوتن متر.
جاك j7 موديل 2024
  • ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.
  • دفع امامي.
  • استهلاك وقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
  • تحتاج السيارة 10.5 ثانية للوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.
جاك j7 موديل 2024

اسعار جاك j7 موديل 2024 في السوق المصري بعد زيادات ديسمبر 

 

الفئة الأولى جاك j7 موديل 2024 بسعر 989.900 ألف جنيه بدلاً من 949.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك j7 موديل 2024 بسعر مليون و29 ألف و900 جنيه بدلاً من 989.900 ألف جنيه.

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