بـ 35 ألف جنيه فقط.. اشترِ أرخص سيارة في مصر

مازالت السيارة فيات 128 تتصدر السوق المصري للسيارات، كواحدة من ارخص السيارات المستعملة، إلى جانب شهرتها الكبيرة، والناتجة عن تصميم الصانع الايطالي، إلى جانب الاعتمادية، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة.

وظهرت السيارة فيات 128 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، ولم تكشف التفاصيل عن عدد الكيلومترات التي قطعتها هذه النسخة، ولكنها تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل، مع اعادة طلاء الهيكل الخارجي بالكامل، وبدون اي خدوش.

فيات 128

وتأتي السيارة فيات 128 ضمن موديلات 1988، مع لون ابيض، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى مقدمة السيارة الشهيرة والتي تضم مصابيح مربعة الشكل، وغمازات اشارة جانبية، واصادم أمامي وخلفي معدني، وعدد 4 ابواب، إلى جانب سعة تخزين خلفية تتسع للعديد من الاغراض.

فيات 128

وتضم السيارة فيات 128 موديل 1988 نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي معدل، مع رخصة سير لمدة سنة ونصف، بينما تأتي هذه السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1116 سي سي، وقوة إجمالية قدرها 55 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 4 نقلات.

فيات 128

سعر السيارة فيات 128 موديل 1988

ظهرت السيارة فيات 128 موديل 1988 للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ 35 الف جنيه، وننصح دومًا باجراء عمليات الفحص الفني الجيد، قبل شراء أي سيارة مستعملة.