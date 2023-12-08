بعد الأسعار الجديدة.. ما هي أرخص سيارة تقدمها MG في مصر؟

تقدم شركة MG الصينية، الكثير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، والقدرات الفنية، إلى جانب نقطة السعر والتي تشكل أهمية كبيرة لدى الكثير، ولعل من ارخص الاصدارات المقدمة من خلالها هي النسخة ام جي 5.

ام جي 5 موديل 2023

وتنتمي السيارة ام جي 5 إلى طرازات السيدان، ويتم طرحها في السوق المصري، عبر 3 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 809.990 ألف جنيه بدلاً من 779.990 ألف جنيه، بعد ان شهدت زيادة سعرية جديدة مع بداية ديسمبر الجاري وقدرها 30 الف جنيه، ولكنها مازالت تحافط على لقب ارخص سيارة ام جي في مصر.

ام جي 5 موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة ام جي 5 موديل 2023 الجديدة في مصر، وبالاضافة إلى استعراض ابرز الموصفات الفنية.

يصل استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.5 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك CVT بتقنية الدفع الامامي.

زودت ام جي 5 بمحرك رباعي الاسطوانات.

سعة 1500 سي سي.

قوة اجمالية للمحرك 120 حصان، 150 نيوتن متر من عزم الدوران.

السرعة القصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

ام جي 5 موديل 2023

اسعار السيارة ام جي 5 موديل 2023 بعد زيادات شهر ديسمبر

الفئة الاولى ام جي 5 موديل 2023 بسعر 809.990 ألف جنيه بدلاً من 779.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي 5 موديل 2023 بسعر 849.990 ألف جنيه بدلاً من 819.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي 5 موديل 2023 بسعر 889.990 ألف جنيه بدلاً من 859.990 ألف جنيه.