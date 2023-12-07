أحدث أسعار MG موديل 2023 في مصر

تبدأ من 809 آلاف جنيه..

شهدت أسعار طرازات سيارة MG المقدمة في السوق المصري، زيادات سعرية جديدة مع بداية ديسمبر الجاري 2023، ومن بين هذه الاصدارات النسخة ام جي، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة اجمالية بلغت 30 ألف جنيه، ونفس القيمة للسيارة ام جي 6، والتي تتوافر بالفئة الثانية والثالثة.

كما ارتفعت اسعار السيارة ام جي ZS، بقيمة إجمالية قدرها 30 الف جنيه ايضا، شملت الفئة الثانية والثالثة والرابعة، مع عدم توافر الفئة الاولى، وشهدت احدث اصدارات ام جي وهي النسخة RX5 PLUS، زيادة اجمالية قدرها 30 الف جنيه للفئة الاولى والثانية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات MG المقدمة بالسوق المصري، بعد زيادات ديسمبر 2023.

الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات MG

1 – ام جي 5

تضم السيارة حساسات ركن خلفية وأمامية للفئات عالية التجهيز، مع كاميرا 360 درجة، وكاميرا خلفية، مع قفل مركزي للابواب، و 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، ومكابح ABS و EBD.

وتحتوي ايضا على فتحة سقف كهربائية، ومقعد كهربائي التحكم بالناحية الامامية، وجنوط رياضية، مع اضاءة بتقنية LED LIGHT، و مكيف هواء، شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ودعمت بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، مع استهلاك للوقود يبلغ 5.5 لتر لكل 100 كم، وتضم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

اسعار ام جي 5 موديل 2023

الفئة الاولى ام جي 5 موديل 2023 بسعر 809.990 ألف جنيه بدلاً من 779.990 ألف جنيه

الفئة الثانية ام جي 5 موديل 2023 بسعر 849.990 ألف جنيه بدلاً من 819.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي 5 موديل 2023 بسعر 889.990 ألف جنيه بدلاً من 859.990 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات MG

2 – ام جي 6

تستمد ام جي 6 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1600 سي سي، بقوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيك مكون من 7 نقلات.

وتحتوي السيارة على شاشة 8 بوصة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى زي تشغيل وايقاف المحرك "بصمة" ودخول السيارة بدون مفتاح، حساسات ركن امامي وخلفية، كاميرا محيطة، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن"، وعدد 6 مكبرات صوتية، وفتحة سقف كهربائية، مثبت سرعة، مكيف هواء ثنائي.

اسعار ام جي 6 موديل 2023

الفئة الثانية MG 6 2023 بسعر مليون و89 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و59 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة MG 6 2023 بسعر مليون و114 ألف جنيه بدلاً من مليون و84 ألف و990 جنيه.

الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات MG

3 – ام جي ZS

تأتي السيارة بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكي جر أمامي، مع محرك 1500 سي سي 4 سلندر، وقوة إجمالية 119 حصان، بالاضافة إلى عزم دوران 150 نيوتن/متر، وتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 10.9 ثانية، مع استهلاك البنزين بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتضم 2 AIRBAGS أمامي، وزجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، حساسات ركن خلفية وكاميرا، مقود حركة متعدد الوظائ، شاشة تتوسط قمرة القيادة، جنوط رياضية، اقطاب ثنائية على جانبي السقف، مصابيح ضباب، مكابح ABS وEBD، وسائد هوائية للحماية.

اسعار ام جي ZS موديل 2023

الفئة الثانية MG ZS 2023 بسعر 929.990 ألف جنيه بدلاً من 899.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG ZS 2023 بسعر 949.990 ألف جنيه بدلاً من 919.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة MG ZS 2023 بسعر 969.990 ألف جنيه بدلاً من 939.990 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات MG

4 – ام جي RX5 PLUS

دعمت السيارة ام جي RX5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، وبقوة اجمالية تصل إلى 171 حصانا، و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية.

وتضم السيارة جنوط رياضية 18 بوصة، مصابيح نهارية LED، اضاءة أمامية وخلفية LED، عجلة قيادة تدعم اوامر التحكم، محدد سرعة، بصمة، فرامل يد كهربائية، مكيف هواء اوتوماتيك، فتحة سقف بانوراما، حساسات ركن وكاميرا، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، زر تشغيل المحرك وايقافه.

اسعار ام جي RX5 PLUS موديل 2023

الفئة الاولى ام جي RX5 PLUS موديل 2023 بسعر مليون و360 ألف جنيه بدلاً من مليون و 330 الف جنيه.

الفئة الثانية ام جي RX5 PLUS موديل 2023 بسعر مليون و420 ألف جنيه بدلاً من مليون و 390 الف جنيه.