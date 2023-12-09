الأسد الفرنسي.. أسعار بيجو 5008 الجديدة بعد زيادات ديسمبر.. صور

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 5008 من جديد داخل السوق المحلي، حيث شهدت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة الرياضية، زيادة إجمالية قدرها 130 الف جنيه، وبذلك أصبح سعرها الرسمي يبدأ من مليون و949 ألف و990 جنيه، حتى 2 مليون و259 ألف و990 جنيه، وهي أغلى سيارة تحمل شعار الأسد الفرنسي في مصر عن فئة الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 5008 موديل 2024 في مصر

بيجو 5008 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة بيجو 5008 موديل 2024

تستخدم بيجو 5008 موديل 2024 محرك بقوة 165 حصانا، سعة 1600 سي سي "تيربو"، 4 سلندر، مع 240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

بيجو 5008 موديل 2024

وتحتاج السيارة بيجو 5008 موديل 2024 مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س، وتستهلك السيارة نسبة وقود بلغت 6 لترات لكل 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 206 كيلومتر في الساعة.

بيجو 5008 موديل 2024

أسعار بيجو 5008 موديل 2024 الجديدة في السوق المصري

الفئة الأولى بيجو 5008 موديل 2024 بسعر مليون و949 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و819 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و79 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و949 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و249 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و119 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و259 ألف و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و129 ألف و990 جنيه.