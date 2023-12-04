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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو 508 موديل 2023 في مصر

بيجو 508
بيجو 508

تقدم بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، عددا كبيرا من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها النسخة 508 موديل 2023، صاحبة التصميم الرياضي من اطلالة السيدان، حيث تقدم السيارة بإطلالة تتسم بالشراسة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار ومواصفات السيارة بيجو 508 موديل 2023 في مصر

بيجو 508

تأتي السيارة بيجو 508 موديل 2023 بمحرك 165 حصانا سعة 1600 سي سي تيربو، مع 240 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر، وسرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة.

بيجو 508

وحصلت بيجو 508 موديل 2023 على تجهيزات فنية أخرى للفئة gt والتي تأتي بمحرك تيربو 1600 سي سي أيضا، ولكن مع قوة إنتاجية بلغت 215 حصان، و300 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل لـ 220 كم/س، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 7.5 ثانية.

بيجو 508

أسعار بيجو 508 موديل 2023 

 

الفئة الأولى ACTIVE PACK موديل 2023 بسعر 1,259,990 جنيها    .

الفئة الثانية ALLURE PACK موديل 2023 بسعر 1,529,990 جنيها.

الفئة الثالثة GT LINE موديل 2023 بسعر 1,649,990 جنيها.

الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR موديل 2023 بسعر 1,659,990 جنيها.

الفئة الخامسة GT MAX موديل 2023 بسعر 1,809,990 جنيها.

الفئة السادسة GT MAX RED INTERIOR موديل 2023 بسعر 1,819,990 جنيها.

بيجو 508
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