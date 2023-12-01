أسعار بيجو 5008 الجديدة في مصر

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2024 أغلى إصدارات العلامة التجارية بيجو في السوق المصري، وتتوفر بأربعة فئات.

بيجو 5008 موديل 2024

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2024

المحرك: رباعي الأسطوانات "4 سلندر"

السعة: 1600 سي سي تيربو

القوة: 165 حصانا

عزم الدوران: 240 نيوتن/متر

ناقل الحركة: 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"

استهلاك الوقود: 6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر

السرعة القصوى: 206 كيلومتر في الساعة

زمن التسارع من 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة : 9.2 ثانية

بيجو 5008 موديل 2024

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 5008 موديل 2024

الطول الكلي: 4.641 متر

العرض الكلي: 1.844 متر

الارتفاع الكلي: 1.646 متر

قاعدة العجلات: 2.840 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض: 190

سعة صندوق السيارة: 510 لتر

سعة خزان الوقود: 53 لتر

أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2024

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الأولى ACTIVE PACK بسعر 1,819,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الثانية ALLURE PACK بسعر 1,949,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الثالثة GT بسعر 2,119,990 جنيه

بيجو 5008 موديل 2024 الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بسعر 2,129,990 جنيه