130 ألف جنيه.. أسعار بيجو 3008 الجديدة في مصر

شهدت السيارة بيجو 3008 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة خلال ديسمبر الجاري، حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة إجمالية قدرها 130 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر بعد زيادات ديسمبر الجديدة، إلى جانب عرض ابرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 3008 موديل 2024

ابعاد وقياسات السيارة

الطول الكلي للسيارة 4447 مم.

العرض الكلي للسيارة 1841 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1615 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "مستوى الخلوص" 187 مم.

مساحة التخزين الخاصة بالحقيبة الخلفية 520 لتر.

سعة خزان الوقود 53 لتر.

بيجو 3008 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة

تحتاج السيارة بيجو 3008 مدة زمنية قدرها 8.9 ثانية للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

تستخدم السيارة محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو.

يضخ محرك السيارة قوة اجمالية تقدر بـ 165 حصان و240 نيوتن متر.

يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر في الساعة.

دعمت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات.

يقدر متوسط استهلاك الوقود بنسبة بلغت 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

بيجو 3008 موديل 2024

اسعار بيجو 3008 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2024 بسعر مليون و 759 و990 ألف جنيه بدلاً من مليون و629 و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2024 بسعر مليون و 889 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و759 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و59 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و929 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر 2 مليون و 69 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و 939 ألف و990 جنيه.