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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أرخص سيارة تقدمها MG وكيا وسعر تويوتا كورولا 2023 ورينو داستر كسر زيرو

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة زيرو تقدمها كيا في مصر موديل 2024.. صور

مازالت السيارة كيا أكسيد هي أرخص اصدارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، من ناحية الفئة الرياضية، على الرغم من تخطيها حاجز المليون، ولكن مقارنة بأسعار السيارات الاخرى مثل سبورتاج وسورينتو، تبقى هي الأرخص بين قائمة السيارات الرياضية المطروحة في مصر.

أسعار أوبل جراند لاند 2024 الجديدة

تقدم شركة أوبل الألمانية، العديد من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، مثل النسخة كورسا من فئة الهاتشباك، والكروس اوفر مثل كروس لاند، بالاضافة إلى السيارة الرياضية موكا، وصاحب هذا الموضوع هي النسخة جراند لاند 2024.

رسميا.. سوزوكي تقدم سويفت 2024 الجيل الجديد

كشفت شركة سوزوكي اليابانية، عن نسختها الجديدة "سويفت" في جيلها الجديد لموديلات 2024، وذلك بعد أن ظهرت رسميًا في معرض Japan Mobility، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر اصدارات الهاتشباك التي تقدمها علامة سوزوكي التجارية.

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر

تقدم علامة BMW الالمانية، العديد من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، ومن ابرز هذه الطرازات هي النسخة X3 موديل 2024، والتي يتم طرحها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 

رينو داستر 2023 كسر زيرو 5000 كم فقط.. اعرف سعرها

ظهرت السيارة رينو داستر 2023 "كسر زيرو"، للبيع على الإنترنت، عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، وانتمائها للفئة عالية التجهيزات.

بعد الأسعار الجديدة.. ما هي أرخص سيارة تقدمها MG في مصر؟

تقدم شركة MG الصينية، الكثير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، والقدرات الفنية، إلى جانب نقطة السعر والتي تشكل أهمية كبيرة لدى الكثير، ولعل من ارخص الاصدارات المقدمة من خلالها هي النسخة ام جي 5.

سعر تويوتا كورولا 2023 بعد الأوفر برايس

تباع السيارة تويوتا كورولا فئة COMFORT موديل 2024، بسعر رسمي يبلغ 990 الف جنيه، ولكنها ظرهت للبيع عبر الانترنت بحالة الزيرو، بواسطة احد الصفحات الالكترونية، بعد ان وصل سعرها إلى مليون و370 الف جنيه، إلى جانب انتمائها لموديلات 2023.

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