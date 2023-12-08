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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. سوزوكي تقدم سويفت 2024 الجيل الجديد

سوزوكي سويفت 2024
سوزوكي سويفت 2024

كشفت شركة سوزوكي اليابانية، عن نسختها الجديدة "سويفت" في جيلها الجديد لموديلات 2024، وذلك بعد أن ظهرت رسميًا في معرض Japan Mobility، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر اصدارات الهاتشباك التي تقدمها علامة سوزوكي التجارية.

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سوزوكي سويفت 2024 

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سويفت 2024 

دعمت السيارة الجديدة من سوزوكي سويفت، بمحرك متنفس طبيعي بنزين، 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 81 حصانا، و112 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 5 نقلات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلومتر/ساعة، بالاضافة إلى امكانية اختيار ناقل سرعات cvt، وتقنيات الدفع.

سوزوكي سويفت 2024 

تجهيزات السيارة سوزوكي سويفت 2024 

 

تضم السيارة سوزوكي سويفت 2024 شاشة ملونة تعمل باللمس، حيث يبلغ قياسها 9 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومقاعد مزودة بخاصية التدفئة، مع وجود مكيف هواء، وقفل مركزي، وحساسات ركن وكاميرا.

سوزوكي سويفت 2024 

تقدم السيارة سوزوكي سويفت 2024 بجنوط رياضية 16 بوصة، مع شبكة أمامية معدلة، حيث تقدم بفتحات هوائية واسعة وباللون الاسود، بالاضافة إلى مصابيح LED، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، وعدد 5 ابواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج باشارة STOP.

سوزوكي سويفت 2024 

وتأتي السيارة سوزوكي سويفت 2024  بنفس الابعاد الخارجية، مع خيارات متعددة للطلاء، ووسائد هوائية للحماية يصل عددها إلى 6 AIRBAGS، مع خصائص الحماية ودعم قائد المركبة ومنها، متابعة ورصد النقطة العمياء، التعرف على اللافتات المرورية، مثبت سرعة تكيفي، المحافظة على المسار. 

سوزوكي سويفت 2024 
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