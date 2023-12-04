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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سوزوكي إرتيجا العائلية بعد الأوفر برايس

سوزوكى ارتيجا
سوزوكى ارتيجا

تعتبر السيارة سوزوكي ارتيجا من ابرز السيارات العائلية في مصر، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الـ 7 مقاعد، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة بالسوق المصري، إلى جانب احتوائها على العديد من التقنيات، مع طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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أسعار سوزوكي ارتيجا الرسمية وبعد الأوفر برايس 

 

وتقدم السيارة سوزوكى ارتيجا العائلية بسعر رسمي يبلغ 829.900 جنيه، بينما وصل سعرها السوقي إلى حاجز المليون جنيه، وهذا يعني ارتفاع قيمة الأوفر برايس إلى 172 ألف جنيه، ويعني هذا المفهوم، هو فرض قيمة إضافية "غير رسمية" على السعر الأصلي للسيارة مقابل التسليم الفوري دون الحاجة لقوائم الحجز.

سوزوكى ارتيجا

مواصفات وتجهيزات السيارة سوزوكي إرتيجا العائلية 

 

  • تعتمد سوزوكي ارتيجا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 104 حصان، و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات.
سوزوكى ارتيجا
  • تستهلك السيارة سوزوكي ارتيجا نسبة من الوقود قدرها 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وبفضل القدرات الفنية للسيارة يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 13.5 ثانية.
سوزوكى ارتيجا
  • وتضم السيارة سوزوكى ارتيجا، تجهيزات، تتضمن، مكيف هواء، زجاج كهربائي، مرايات جانبية كهربائية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، زر تشغيل وإيقاف المحرك.
سوزوكى ارتيجا
  • تحتوي سوزوكي ارتيجا على فرامل abs مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني ebd، وسائد هوائية أمامية للحماية، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من أوامر التحكم.
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