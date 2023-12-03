اركب سوزوكي ديزاير "أوتوماتيك" كسر زيرو .. بهذا السعر

استطاعت شركة سوزوكي اليابانية، أن تقدم للسوق المصري حزمة من السيارات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، وفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والفان العائلية، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار.

وتعتبر السيارة سوزوكي ديزاير من اشهر اصدارات العلامة التجارية اليابانية في مصر، والتي ظهرت للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وتحت حالة كسر الزيرو، بعد أن قطع مسافة إجمالية قدرها 2.700 كيلومتر فقط.

سوزوكي ديزاير

وتأتي السيارة سوزوكي ديزاير التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفبريكا بالكامل، سواء من الداخل او الخارج، مع لصق واكياس الفبريكا ايضا، بالاضافة إلى انتمائها لموديلات 2023، وللفئة عالية التجيهزات، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي.

سوزوكي ديزاير

مواصفات وتجهيزات السيارة سوزوكي ديزاير

تقدم السيارة سوزوكي ديزاير التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات تتضمن، مكيف هواء، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

سوزوكي ديزاير

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير جنوط رياضية، ونظام صوتي ترفيهي، مع شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، مع زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للمتابعة بالناحية الخلفية.

سوزوكي ديزاير

زودت السيارة سوزوكي ديزاير بمحرك 1200 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 85 حصان، و113 نيوتن متر من عزم الدوران، وزمن تسارع يقدر بـ 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

سعر السيارة سوزوكي ديزاير

تباع السيارة سوزوكي ديزاير 2023 بعد ظهورها على الانترنت، بسعر يبلغ 740 الف جنيه.