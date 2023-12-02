اركب سكودا كودياك "كسر زيرو" 2023 بهذا السعر

ظهرت السيارة سكودا كودياك للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي في حالة كسر الزيرو، وتعتبر هذه النسخة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى عائلية الـ SUV.

وتباع السيارة بعد أن قطع مسافة إجمالية قدرها 1.500 كيلومتر فقط، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، وطلاء باللون الرمادي، مع انتمائها إلى فئة SPORT LINE موديل 2023، والتي تضم باقة من التجهيزات، وعناصر الرفاهية وادوات مساعدة قائد المركبة.

سكودا كودياك 2023

تجهيزات السيارة سكودا كودياك 2023 "كسر زيرو"

شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

نظام صوتي ترفيهي.

مدخل USB وAUX وبلوتوث.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

مرايات كهربائية.

فتحة سقف بانوراما.

كراسي كهربائية.

سكودا كودياك 2023

نظام الركن الذكي.

حساسات حركة وكاميرا.

قفل مركزي للابواب وريموت تحكم.

مثبت سرعة.

جنوط رياضية.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

دخول السيارة بدون مفتاح.

مصابيح ضباب.

اضاءة LED.

نظام توزيع قوة الفرامل EBD

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

نظام الثبات الالكتروني.

سكودا كودياك 2023

وسائد هوائية للحماية.

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1400 سي سي تيربو.

قوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9.9 ثانية.

سرعة قصوى 199 كيلومتر/س.

سكودا كودياك 2023

سعر سكودا كودياك 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة سكودا كودياك 2023 صاحبة هذا الموضوع في حالة "كسر زيرو" بعد ظهورها على الانترنت، بسعر يبلغ 2 مليون و550 الف جنيه.