سعر سكودا اوكتافيا 2023 في مصر

تعتبر السيارة سكودا اوكتافيا A8 واحدة من اشهر السيارات المقدمة بالسوق المصري، والتي يتم طرحها عبر عدة فئات، تضم باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، مع تصميم السيدان بإطلالة عصرية، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و350 الف جنيه للفئة الأولى.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 واهم مواصفاتها الفنية.

زودت السيارة سكودا اوكتافيا A8 بمحرك 4 سلندر، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يضخ 150 حصانا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، مع القدرة على الانطلاق من وضع الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في فترة زمنية تستغرق 9 ثواني، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 245 حصان، سعة 2000 سي سي تيربو، مع 370 نيوتن متر للفئة RS.

سكودا اوكتافيا A8

وتضم السيارة سكودا اوكتافيا A8 عدد من التجهيزات ومنها، حساسات ركن، كاميرا، مثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومدعومة بسخانات، ومصابيح أمامية Matrix LED، واضاءة نهارية وخلفية LED، مع جنوط 18 بوصة، وشبكة أمامية متعددة المقاطع وباللون الاسود.

سكودا اوكتافيا A8

وتحتوي السيارة سكودا اوكتافيا A8 2023 على تجهيزات اخرى تتضمن، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 8 مكبرات، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، شاحن لاسلكي للهواتف، بلوتوث، زر تشغيل وايقاف المحرك، إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، مكيف هواء أوتوماتيكي، باقة من تقنيات الحماية والمساعدة.

سكودا اوكتافيا A8

اسعار سكودا اوكتافيا موديل 2023 الرسمية في مصر

الفئة الاولى AMBITION موديل 2023 بسعر 1,350,000 جنيه.

الفئة الثانية STYLE موديل 2023 بسعر 1,475,000 جنيه.

الفئة الثالثة STYLE PLUS موديل 2023 بسعر 1,550,000 جنيه.

الفئة الرابعة RS موديل 2023 بسعر 1,850,000 جنيه.