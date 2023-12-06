سعر سوزوكي فيتارا الجديدة في مصر

تتوافر السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 في السوق المصري بفئتين هما GLX و GLX 2 TONE ، وهي تعد أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

ويصل سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 الفئة الاولى GLX موديل 2024، الى 1,499,900 جنيه.

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 الفئة الثانية GLX 2 TONE موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

ابعاد السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

قاعدة العجلات 2600 مم.

الطول الإجمالي 4345 مم.

العرض الإجمالي 1795 مم.

الارتفاع الإجمالي 1645 مم.

الخلوص الأرضي 210 مم.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

سوزوكي جراند فيتارا 2024

وتتوافر السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة، و138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما دعمت السيارة بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم ومثبت سرعة، اضافة إلى مكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.