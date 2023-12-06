عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سوزوكي فيتارا الجديدة في مصر

صدى البلد

تتوافر السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024  في السوق المصري بفئتين  هما GLX و GLX 2 TONE ، وهي تعد أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 

ويصل سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 الفئة الاولى GLX موديل 2024، الى 1,499,900 جنيه.

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 الفئة الثانية GLX 2 TONE موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

 

ابعاد السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 

قاعدة العجلات 2600 مم.

الطول الإجمالي 4345 مم.

العرض الإجمالي 1795 مم.

الارتفاع الإجمالي 1645 مم.

الخلوص الأرضي 210 مم.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

سوزوكي جراند فيتارا 2024

وتتوافر السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة، و138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما دعمت السيارة بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم ومثبت سرعة، اضافة إلى مكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

مصر سوزوكي فيتارا سوزوكي سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 فيتارا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بورشه تكشف عن سيارتها رقم 2 مليون في لايبزيج

أخبار السيارات | نصائح مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك.. 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

مبيعات BYD من السيارات الكهربائية تحقق رقمًا قياسيًا جديدا في نوفمبر 2023

جنرال موتورز تستدعي عددا من أقوى إصداراتها بسبب أعطال

تويوتا تكشف عن أرخص سيارة كهربائية في أوروبا

انخفاض مبيعات الجملة لسيارات تسلا المصنعة في الصين

نصائح مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بناء كنيسة أرثوذكسية.. شكر خاص من بوتين للشيخ محمد بن زايد

تشييع جنازة أول ضحايا المركب الغارقة باليونان في عزبة البرج

القباج: 33800 متطوع على مستوى الجمهورية لتوعوية وحماية الشباب من تعاطي المخدرات

عبدالله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز ..صور

قمة المناخ كوب 28.. قضايا تنتظر الحسم على طاولة قادة العالم| تقرير

الوطنية للانتخابات: 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

في عيد ميلادها الـ59.. إطلالات أثارت ضجة لـ شريهان

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

يتجاوز 10 آلاف جنيه.. سعر حذاء هيفاء وهبي الرياضي يثير الجدل

فيديو

حقيقة تشغيل القرآن دون الاستماع إليه بجلب الجن/ فيديوجراف

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة جامعية في المنيا| فيديوجراف

فى أحدث ظهور.. ابنة مروة عبدالمنعم: عايزة أتحجب وماما مش عايزة

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ