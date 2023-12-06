مبيعات BYD من السيارات الكهربائية تحقق رقمًا قياسيًا جديدا في نوفمبر 2023

تعمل شركة BYD على زيادة مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية، مسجلة رقمًا قياسيًا تلو الآخر.

وفقًا لتقرير الشركة، بلغت مبيعات سيارات الركاب الكهربائية من BYD الشهر الماضي 301,378 (بما في ذلك 11,843 Denza، و626 Fang Cheng Bao، و408 Yangwang)، وهو ما يزيد بنسبة 31% عن العام الماضي، وهي أفضل نتيجة على الإطلاق.

بالمقارنة مع شهر أكتوبر، كانت الزيادة في المبيعات صغيرة جدًا، 283 سيارة فقط ولكنها الرقم القياسي السابع على التوالي والمرة الثانية التي يتجاوز فيها الحجم 300000 وحدة في شهر واحد.

تعتبر الغالبية العظمى من مبيعات BYD موجودة في الصين، في حين تمثل الصادرات حوالي 10% من النتيجة الإجمالية.

كما أشرنا سابقًا، فإن معدل النمو على أساس سنوي يتناقص باستمرار وهو حاليًا عند أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2020 (عمليات الإغلاق)، مما يشير إلى أنه بعد أن أصبحت أكبر لاعب في مجال السيارات في الصين، يجب على BYD أن تجد محركات أخرى للنمو .

يوضح لنا شهر نوفمبر أن BYD تنتقل تدريجيًا من السيارات الهجينة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، حيث تمثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية غالبية الحجم وتنمو أيضًا بشكل أسرع بكثير من السيارات الكهربائية الهجينة (PHEV).

في الشهر الماضي، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل إلى رقم قياسي جديد بلغ 170.150 وحدة، في حين لم تتمكن السيارات الهجينة من التغلب على الرقم القياسي المسجل في سبتمبر، حيث زادت بشكل طفيف فقط على أساس سنوي إلى 131.228.

مبيعات سيارات الركاب الإضافية من BYD Group الشهر الماضي (التغير السنوي):

السيارات الكهربائية بالبطارية: 170,150 (بزيادة 49%)

السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن: 131,228 (بزيادة 13%)

الإجمالي: 301,378 (بزيادة 31%)

باعت BYD أيضًا 525 سيارة كهربائية تجارية بإجمالي 301.903 مركبة تعمل بالكهرباء الشهر الماضي. من إجمالي العدد، تم تصدير حوالي 30,629 مكونًا إضافيًا لـ BYD (سجل شهري آخر).

حتى الآن هذا العام، باعت BYD أكثر من 2.6 مليون سيارة كهربائية للركاب، وهو ما يزيد بنسبة 65 بالمائة عن العام الماضي.

مبيعات سيارات الركاب الإضافية من BYD Group منذ بداية العام حتى الآن (التغير السنوي):

المركبات الكهربائية بالبطارية: 1,384,068 (بزيادة 73%)

السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن: 1,288,660 (بزيادة 56%)

الإجمالي: 2,672,728 (بزيادة 65%)

للإشارة، في عام 2022، باعت BYD أكثر من 1.85 مليون سيارة كهربائية. يبلغ العدد التراكمي للسيارات الكهربائية BYD الآن أكثر من 6 ملايين وحدة.

تجاوزت مبيعات BYD لمدة 12 شهرًا بالفعل 2.9 مليون وحدة. الهدف لعام 2023 هو بيع 3 ملايين سيارة قابلة لإعادة الشحن، الأمر الذي سيتطلب بيع أكثر من 300000 سيارة في الشهر الأخير. وفقًا لرويترز، أعلنت BYD للتو عن تخفيضات تصل إلى 2800 دولار (20000 يوان صيني) لتعزيز المبيعات في الصين في ديسمبر وتحقيق الهدف السنوي.