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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انخفاض مبيعات الجملة لسيارات تسلا المصنعة في الصين

صدى البلد

انخفض إجمالي شحنات المركبات بالجملة (مبيعات التجزئة المحلية والصادرات) في نوفمبر، من سيارات تسلا المصنوعة في الصين (MIC) مقارنة بالعام الماضي.

 

وفقًا للبيانات الأولية لجمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA)، بلغ الحجم الإجمالي لسيارات Tesla MIC Model 3 / Model Y الشهر الماضي 82.432 وحدة، وهو ما يقل بنسبة 18٪ تقريبًا عن العام الماضي.

 

مثل هذا الانخفاض ليس علامة جيدة، على الرغم من أنه يتعين علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه قبل عام، كانت النتيجة رقمًا قياسيًا بلغ 100291 (بدأت شركة تسلا في خفض الأسعار لتعزيز المبيعات). والشيء الآخر هو أنه مقارنة بشهر أكتوبر، تحسن حجم المبيعات بأكثر من 10000 وحدة.

 

من السابق لأوانه القول إن شركة تسلا تواجه مشكلة في الصين، خاصة وأن الشركة تحاول زيادة إنتاج ومبيعات الطراز 3 الذي تمت ترقيته بشكل كبير (الاسم الرمزي Highland) وطراز Tesla Model Y المحدث قليلاً في الصين.

 

ومع ذلك، فإن ديناميكية النمو هذا العام ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة - وربما أقل من متوسط السوق، مما يعني أن تسلا تفقد حصتها في السوق.

 

شحنات Tesla MIC Model 3/Model Y بالجملة الشهر الماضي (التغيير السنوي):

 

إجمالي شحنات الجملة: 82,432 (بانخفاض 18%)

 

وحتى الآن هذا العام، تجاوز إجمالي مبيعات الجملة 850 ألف وحدة، وهو ما يزيد بنسبة 30 بالمائة عن العام الماضي.

 

شحنات Tesla MIC Model 3/Model Y بالجملة حتى تاريخه (التغير السنوي):

إجمالي شحنات الجملة: 853,603 (بزيادة 30%)

اعتبارًا من اليوم، لا تتضمن بيانات CPCA الأولية أرقام مبيعات التجزئة والصادرات أو النتائج الفردية للنموذجين.

 

خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، باعت تسلا أكثر من 460 ألف سيارة من طراز 3 وموديل Y في الصين (بزيادة 38% على أساس سنوي)، في حين تجاوزت الصادرات 300 ألف (بزيادة 20% على أساس سنوي).

 

تعتبر الغالبية العظمى من إنتاج مصنع تسلا جيجا شنجهاي هو من طراز Tesla Model Y (ما يقرب من 525000 حتى أكتوبر).

Tesla Model 3 Model Y الصين Tesla Model Y

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