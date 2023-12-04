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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا 2023 "كسر زيرو" ثاني فئة .. بهذا السعر

تويوتا كورولا 2023
تويوتا كورولا 2023

تعد السيارة تويوتا كورولا من أشهر إصدارات الصانع الياباني في السوق المصري، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى الاعتمادية في المقام الاول، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة، مع اطلالة السيدان الشهيرة.

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وظهرت السيارة تويوتا كورولا الفئة الثانية موديل 2023، للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث تقدم تحت حالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 4.500 كيلومترًا، مع الابقاء على مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

 تويوتا كورولا 2023 

وتأتي السيارة تويوتا كورولا 2023، بطلاء خارجي أحمر، مع تجهيزات تتضمن اضاءة LED، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء، وعجلة قيادة باور، مرايات جانية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وجنوط، ومصابيح ضباب.

 تويوتا كورولا 2023 

وتضم السيارة تويوتا كورولا 2023 برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، مع منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، مع وجود سنتر لوك، ريموت تحكم، ونظام مانع السرقة ايموبليزر، وانذار.

 تويوتا كورولا 2023 

وتأتي السيارة تويوتا كورولا 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بتجهيزات اضافية، ومنها حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، ومثبت سرعة، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، اضاءة تعمل بتقنية LED LIGHT.

 تويوتا كورولا 2023 

القدرات الفنية للسيارة 

 

  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • قوة 120 حصان و154 نيوتن متر.
  • ناقل حركة CVT أوتوماتيك.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12 ثانية.
  • سرعة قصوى 189 كم/س.
  • استهلاك وقود بنسبة 6.8 لتر/100 كيلومتر.

 

 

سعر السيارة تويوتا كورولا 2023 كسر زيرو 

 

تقدم السيارة تويوتا كورولا 2023 بحالة كسر الزيرو على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وبسعر يبلغ مليون و300 الف جنيه، وذلك عن الفئة الثانية COMFORT.

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