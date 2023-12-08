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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو داستر 2023 كسر زيرو 5000 كم فقط.. اعرف سعرها

 رينو داستر 2023
 رينو داستر 2023

ظهرت السيارة رينو داستر 2023 "كسر زيرو"، للبيع على الإنترنت، عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، وانتمائها للفئة عالية التجهيزات.

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وتضم السيارة رينو داستر 2023 "كسر زيرو" التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مع سنتر لوك، وامكانية طي المقاعد الخلفية، إلى جانب حساسات ركن، كاميرا.

 رينو داستر 2023

وتحتوي السيارة على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، مع 4 مكبرات صوتية، ووسائد هوائية للحماية، واحزمة أمامن ثلاثية، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، والتوزان الالكتروني ESP، وتجاوز المرتفعات ونظام خوض المنحدرات.

 رينو داستر 2023

وتأتي السيارة رينو داستر 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 115 حصانا، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT اوتوماتيك، وامكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية.

 رينو داستر 2023
  • الطول 4341 مم.
  • العرض 1804 مم.
  • الارتفاع 1693 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2674 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 445 لتر.
 رينو داستر 2023

سعر السيارة رينو داستر 2023 "كسر زيرو" 

 

تباع السيارة رينو داستر 2023 "كسر زيرو"، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد ظهورها عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر مليون و250 الف جنيه.

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