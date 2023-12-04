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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو كارديان تستعد للانطلاق قريبا بالسوق المصري.. تفاصيل

السيارة رينو كارديان
السيارة رينو كارديان

تواصل إصدارات شركة رينو رائدة صناعة السيارات الفرنسية، تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الاستعداد لطرح النسخة الجديدة كليًا في مصر وهي السيارة رينو كارديان، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، لتكون النسخة الأحدث بعد طرح السيارة رينو تاليانت، والتي كشف عنها النقاب في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

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 السيارة رينو كارديان

تعتمد السيارة رينو كارديان على تصميم خارجي ينتمي للعائلة الرياضية، حيث ترتكز على جنوط تتسم بهذا الطابع، وتضم أقطابا ثنائية على جانبي السقف، بالإضافة إلى مقدمة عصرية مع مصابيح حادة الشكل، ومصابيح ضباب على جانبية الصادم، ومرايا جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

 السيارة رينو كارديان

 السيارة رينو كارديان

وتحتوي السيارة رينو كارديان على صادم أمامي متعدد الفتحات الهوائية، ومفهوم رباعي الأبواب بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية، ونسبة طول كلي بلغت 4.12 متر، إلى جانب باقة من التجهيزات الداخلية ومنها، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وسنتر لوك، ومثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا.

 السيارة رينو كارديان

وتعتمد السيارة رينو كارديان على محرك سعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 125 حصانا، بالإضافة إلى عزم أقصى للدوران يقدر بـ 220 نيوتن متر، بينما تستمد السيارة أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات مزدوجة القابض.

 السيارة رينو كارديان
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