هيونداي I10 "أوتوماتيك" كسر زيرو للبيع .. اعرف سعرها

تعتبر هيونداي I10 هي واحدة من اصغر السيارات التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، حيث تنتمي إلى فئة الهاتشباك، ويفضل هذه النسخة الكثير من المقبلين على القيادة حديثًا، نسبة إلى ابعادها المتقاربة، كما يفضلها ايضا جمهور السيدات، والشباب.

هيونداي I10

وظهرت هيونداي I10 2022 عبر الانترنت، للبيع تحت حالة كسر الزيرو، بعد أن كشفت عنها احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وتقدم هذه السيارة بعداد كيلومترات يبلغ 3000 كم، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع طلاء باللون الأحمر، ورخصة سارية حتى 2026.

هيونداي I10

وتأتي السيارة هيونداي I10 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات ومنها، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، راديو كاسيت، مدخل AUX و USB، نظام التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، بلوتوث، مكيف هواء يدوي، ريموت كنترول، سنتر لوك، باور، فرش مغطى بالقماش، شاشة ملونة تعمل باللمس.

هيونداي I10

وتقدم السيارة هيونداي I10 بجنوط رياضية، مع مرايات كهربائية جانبية، مصابيح ضباب، بالاضافة إلى شبكة بمظهر عصرية تتوسط مقدمة السيارة، وحساسات ركن خلفية، مع وسائد هوائية للحماية، وفرامل بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

هيونداي I10

وتستمد السيارة هيونداي I10 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 84 حصان، و118 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل حركة مكون من 5 سرعات أوتوماتيكية مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي I10

سعر السيارة هيونداي I10 "كسر زيرو"

تباع السيارة هيونداي I10 تحت حالة كسر الزيرو بعد ظهورها عبر الانترنت، بسعر 800 الف جنيه.