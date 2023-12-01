سعر هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

تعد السيارة النترا HD واحدة من أشهر إصدارات شركة هيونداي بالسوق المصري، والتي تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع تصميم السيدان، ونواقل حركة أوتوماتيكية تشمل جميع الفئات، وبسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

هيونداي النترا HD موديل 2024

تجهيزات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

تأتي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بعدد من التجهيزات وبحسب الفئة المطروحة ومنها، وسائد هوائية أمامية بعدد 2، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع نظام مانع السرقة، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي.

هيونداي النترا HD موديل 2024

كما تضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 مكيف هواء، عجلة قيادة باور ومتعدد الوظائف مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ خلفية مظللة، انذار، سبويلر خلفي، جنوط، مرايا جانبية كهربائية، فتحة سقف.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

تضم هيونداي النترا HD موديل 2024 محركا رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 121 حصانا، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي النترا HD موديل 2024

يمكن للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال مدة تستغرق 11.3 ثانية، ومتوسط استهلاك للبنزين بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 182 كيلومترا في الساعة.

هيونداي النترا HD موديل 2024

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 الرسمية في مصر

أول فئة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 725 ألف جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 735 ألف جنيه.

ثالث فئة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 750 ألف جنيه.

رابع فئة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 760 ألف جنيه.