هيونداي النترا HD 2024 عداد "700 كم" فقط .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD 2024 للبيع عبر الانترنت، بحالة لا تختلف عن الزيرو، بخلاف عداد الكيلومترات الذي قطع مسافة بسيطة قدرها 700 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيز والتي تضم جميع الكماليات.

تأتي السيارة هيونداي النترا HD 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وتضم من الداخل نظام صوتي ترفيهي بعدد 4 مكبرات، ومدخل AUX وUSB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى مكيف هواء، ومرايات جانبية بتحكم كهربائي.

هيونداي النترا HD 2024

وتضم السيارة هيونداي النترا HD 2024 فتحة سقف كهربائية، وقفل مركزي للابواب، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم، وانذار مانع للسرقة، وسبويلر خلفي، وجنوط رياضية، وعدد 2 اير باج للحماية من الصدمات، مع فرامل مانع للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

هيونداي النترا HD 2024

ويضخ محرك السيارة صاحب الـ 4 اسطوانات، قوة قدرها 121 حصان، سعة 1600 سي سي، مع عزم دوران 156 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات، إلى جانب سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، ومعدل تسارع يقدر بـ 11.3 ثانية وصولاً من وضع الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

هيونداي النترا HD 2024

سعر السيارة هيونداي النترا HD 2024

وتباع السيارة هيونداي النترا HD 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، وبسعر يبلغ 950 الف جنيه، بينما يصل سعرها الرسمي إلى 760 ألف جنيه، وهذا يعني وصول قيمة الأوفر برايس "غير الرسمية" على هذه النسخة إلى 190 الف جنيه.