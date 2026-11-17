تحتفظ كنيسة السيدة العذراء المعروفة باسم كنيسة مارجرجس، داخل دير السيدة العذراء مريم العامر بالمحرق، بتاريخ طويل يجمع بين عراقة البناء والقصص التي تناقلتها أجيال من رهبان الدير، لتظل واحدة من الكنائس التي تحمل في تفاصيلها شواهد مهمة على تاريخ الحياة الرهبانية والكنسية.

حكاية تاريخية من دير المحرق

وتعود البدايات الأولى للكنيسة إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، حين أنشأها القمص عبد الملاك الأسيوطي، رئيس الدير آنذاك، بإمكانيات بسيطة. وفي عام 1878، بدأ القمص ميخائيل الأبوتيجي، رئيس الدير، إنشاء كنيسة جديدة باسم السيدة العذراء، على أنقاض كنيسة مارجرجس القديمة، واستمر العمل حتى انتهى بناؤها عام 1880.

وجاء تصميم المذابح بالكنيسة ليعكس أسماء عدد من القديسين، حيث أُطلق اسم يوحنا المعمدان على المذبح البحري، ومارجرجس على المذبح القبلي، بينما خُصص المذبح الأوسط للسيدة العذراء، صاحبة الاسم الرسمي للكنيسة، ورغم ذلك، ظل اسم مارجرجس هو الأكثر تداولًا بين الناس، حتى أصبح الاسم المعروف للكنيسة، رغم تسميتها باسم السيدة العذراء، وكذلك وجود كنيسة أثرية بالدير تحمل الاسم نفسه.

ومن أبرز الحكايات المرتبطة بتاريخ الكنيسة قصة حامل الأيقونات، التي تناقلها رهبان الدير، وذكر تفاصيلها المتنيح الأنبا غريغوريوس. وتروي الحكاية أن عددًا من الحكام الأتراك زاروا الدير، فاستقبلهم الرهبان بحفاوة كبيرة تركت أثرًا في نفوسهم، ووعدوا بإصدار فرمان يمنح الدير ملكية 285 فدانًا من الأراضي المجاورة.

وبعد مغادرة الحكام، خشي الرهبان ضياع هذا الوعد، فقرر الراهب القس صليب الهوري السفر إلى إسطنبول سيرًا على الأقدام للحصول على الفرمان، ونجح بالفعل في الحصول عليه.

وخلال عودته، مر ببلاد الشام، حيث كان يجمع التبرعات للمساهمة في بناء الكنيسة، وهناك وقعت حادثة ارتبطت بحامل الأيقونات؛ إذ قابل رجلًا وطلب منه التبرع للكنيسة، فرفض الرجل وأشاح بيده في وجه الراهب، بحسب الرواية المتداولة، فتيبست ذراعه، قبل أن تعود إلى طبيعتها بعد صلاة الراهب من أجله، الأمر الذي دفع الرجل إلى التبرع بحجاب للكنيسة.

ولا تزال هذه القصة حاضرة في تفاصيل حامل الأيقونات، إذ يجد الزائر على الجانب الأيسر من باب الهيكل الأوسط صورة القديس باسيليوس الكبير، تعلوها عبارة تشير إلى إنشاء هذا الموضع في رئاسة القمص ميخائيل الأبوتيجي، وتتضمن طلبًا بذكر القس صليب الهوري الراهب في الصلاة، تقديرًا لاهتمامه بالحجاب.

أما من الناحية المعمارية، فيتميز صحن الكنيسة بتصميم مستوحى من طراز القرون الوسطى، حيث خُصص للنساء مكان في الطابق الثاني يطل على صحن الكنيسة، بينما تقع المعمودية خارج مبنى الكنيسة من الناحية الشرقية القبلية.

وشهدت الكنيسة أعمال تجديد في أواخر عام 1990، على يد المتنيح الأنبا ساويرس رئيس الدير، الذي تولى الاهتمام بتطويرها، لتُفتتح بعد التجديد في تذكار نياحة أبينا القديس القمص ميخائيل البحيري. وشهدت المناسبة وضع رفاته في مقصورة خاصة داخل صحن الكنيسة، بحضور 13 أسقفًا من أحبار الكنيسة، وذلك يوم 16 أمشير 1707 للشهداء، الموافق 23 فبراير 1991.

وهكذا تظل كنيسة السيدة العذراء المعروفة باسم مارجرجس شاهدًا على مراحل متعاقبة من تاريخ دير المحرق، بما تحمله من ملامح معمارية مميزة وحكايات ارتبطت برهبانه، وحافظت على حضورها في الذاكرة الكنسية عبر الأجيال.

