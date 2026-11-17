أكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن مروحيات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، فجر اليوم، قرية كويا بريف درعا الغربي، باستخدام الرشاشات الثقيلة.

وأضافت المراسلة ، أن القرية شهدت حركة نزوح بين الأهالي، عقب توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط القرية، وسط حالة من التوتر والقلق بين السكان.

تحرك جديد لإقناع ترامب بضرب إيران

في سياق منفصل، سلط الإعلام العبري، الضوء على اكتمال الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، بعد وصول حاملة الطائرات "روزفلت" وانضمامها إلى حاملتين أخريين، وسط ترقب إسرائيلي لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران، في حال اتخذ الرئيس الأمريكي قرارًا بالتحرك العسكري.