عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر لبحث سبل جذب الاستثمارات السنغافورية الصناعية إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وسنغافورة وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من التجربة السنغافورية الرائدة في مجالات التصنيع الذكي، والصناعات القائمة على التكنولوجيا ونقلها إلى السوق المصري.

ومن جانبه، أكد السفير دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هناك 4 شركات سنغافورية تعمل في مصر في مجالات الصناعات الزراعية والغذائية والأسمدة وخدمات الشحن وهي تتخذ من مصر مركزاً للتصنيع والتصدير لمختلف الأسواق، داعياً الوزير لزيارة سنغافورة وعقد لقاءات مع الشركات السنغافورية لحثها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.