قال مستشار وزير الاتصالات اليمني، المهندس رائد عبدالله الثابتي، إن الفصائل اليمنية أنشأت شبكة اتصالات خاصة تُعرف باسم «الجهادية»، تستخدمها في التواصل الداخلي وتنسيق العمليات العسكرية، بما يشمل توجيه الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضاف أن إنشاء هذه الشبكة يأتي في إطار اعتماد الفصائل على بنية اتصالات منفصلة عن الشبكات العامة، بما يتيح لها تأمين اتصالاتها وتسهيل نقل الأوامر والتوجيهات بين عناصرها والجهات المسؤولة عن إدارة عملياتها العسكرية.

وقال المهندس رائد عبدالله الثابتي، مستشار عام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني، في تصريحات لصحيفة «الوطن» السعودية، إن هذه المنظومة تعمل بصورة مستقلة عن شبكات الاتصالات العامة، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة تهدف إلى حماية الاتصالات العسكرية ومنع اختراقها.

وأوضح الثابتي أن الفصائل تعتمد على منظومة اتصالات سرية في إدارة تحركاتها وتنسيق عملياتها، مشيرا إلى وجود إشراف إيراني على تطوير هذه البنية، بحسب تصريحاته للصحيفة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات الحكومة اليمنية للفصائل باستخدام البنية التحتية لقطاع الاتصالات في أنشطة عسكرية واستخباراتية، تشمل تشغيل الطائرات المسيّرة وتوجيه المقذوفات، فضلا عن المراقبة وجمع المعلومات، وفقا لبيان وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية الذي نقلته وسائل إعلام في أكتوبر الماضي.