أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الحياء من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام، فهو من صفات النبي محمد ﷺ، ومن الأخلاق التي تميز الإسلام وأهله، لما له من أثر في دفع الإنسان إلى فعل الخير والابتعاد عن المعاصي والقبائح.

وأوضح علي جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحياء في البشر نوعان، أحدهما غريزي والآخر مكتسب، وقد جمع النبي ﷺ بينهما في أخلاقه وسلوكه، مشيرًا إلى ما ذكره القرطبي في كتابه «المفهم شرح مسلم»، من أن النبي ﷺ بلغ أعلى مراتب الحياء بنوعيه، فكان أشد حياء من العذراء في خدرها.

واستشهد بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في وصف حياء النبي ﷺ، حيث قالوا: «كان النبي ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه»، وهو حديث متفق عليه.

علي جمعة: الحياء خُلُق الإسلام وباعث على الخير

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى أن النبي ﷺ حث المسلمين على التحلي بالحياء ورغّبهم فيه، وجعله من أبرز الأخلاق التي تميز هذا الدين، مستشهدًا بحديثه الشريف: «إن لكل دين خُلُقًا، وخُلُق الإسلام الحياء»، الذي رواه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير.

وأوضح أن النبي ﷺ بيّن كذلك معنى الحياء الحقيقي من الله سبحانه وتعالى، في قوله: «استحيوا من الله حق الحياء»، وعندما قال الصحابة إنهم يستحيون من الله والحمد لله، أوضح لهم النبي ﷺ أن كمال الحياء يكون بحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبِلى، وترك زينة الدنيا لمن أراد الآخرة، فمن التزم بذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، وفق ما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي.

وأضاف أن الأحاديث النبوية تؤكد أن الحياء لا يأتي إلا بالخير، مستشهدًا بقول الرسول ﷺ: «الحياء لا يأتي إلا بخير»، وهو حديث متفق عليه، وقوله: «الحياء خير كله»، الذي رواه مسلم.

ولفت إلى أن هذه الأحاديث توضح عظمة الحياء في الإسلام، فهو خُلُق يدفع صاحبه إلى أعمال الخير، ويحول بينه وبين المعاصي، ويمنعه من الوقوع فيما يُعاب به أو يستحق الذم بسببه، ولذلك يُعد من الأخلاق المحمودة التي لا تثمر إلا خيرًا.

الحياء المذموم.. متى يصبح عائقًا أمام التعلم؟

وأوضح علي جمعة أن العلماء ربطوا بين الحياء والحياة، إذ إن حياة القلب وقوته تنعكسان على قوة خُلُق الحياء لدى الإنسان، بينما تدل قلة الحياء على موت القلب والروح.

وفي المقابل، شدد على ضرورة التمييز بين الحياء المحمود والحياء الذي يمنع الإنسان من التعلم ومعرفة أمور دينه، موضحًا أن الحياء العرفي الذي يحول دون طلب العلم أو السؤال عن الأحكام الشرعية يُعد حياءً مذمومًا، وليس هو الخُلُق الذي يطلبه الإسلام من المسلم.

واستشهد في ذلك بقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «نِعْمَ النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»، وهو حديث رواه مسلم، بما يؤكد أن الحياء لا ينبغي أن يكون سببًا في الجهل بأحكام الدين أو الامتناع عن السؤال عما يحتاج إليه الإنسان.

كما استشهد بحديث أم سلمة رضي الله عنها، حين جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ تسأله عن حكم الغسل للمرأة إذا احتلمت، وقالت: «يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق»، فأجابها النبي ﷺ: «نعم، إذا رأت الماء»، وهو حديث رواه البخاري.

واختتم علي جمعة بالتأكيد على حاجة المسلمين في العصر الحالي إلى التمسك بصفات الله سبحانه وتعالى والتحلي بأخلاق النبي ﷺ، وفي مقدمتها الحياء، حتى يكونوا قدوة حسنة في سلوكهم وتعاملاتهم، ويسهموا بأخلاقهم الطيبة في الدعوة إلى الإسلام، كما كان الخُلُق الحسن سببًا في دخول الناس في دين الله أفواجًا.