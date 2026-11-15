3 وسائل لطرد الأفكار المشتتة أثناء الصلاة.. علي جمعة يكشف عنها

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن مجموعة من الإرشادات التي تساعد المسلم على التخلص من الأفكار والخواطر التي تشغله خلال الصلاة، وتعينه على التركيز في القراءة والتسبيح والوصول إلى قدر أكبر من الخشوع.

وأوضح علي جمعة أن ما نقله السلف الصالح يتضمن ثلاثة أمور من شأنها الحد من شرود الذهن أثناء الصلاة، أولها الالتزام بمواضع النظر المحددة خلال أداء الحركات المختلفة، وثانيها قراءة القرآن بتأنٍ دون استعجال، وثالثها عدم التسرع في التسبيح، مع إعطاء الحروف حقها في النطق والتشديد على النون.

وأشار إلى أن السلف كانوا يحرصون على توجيه أبصارهم إلى مواضع معينة في كل ركن من أركان الصلاة، باعتبار أن تثبيت النظر يساعد على منع تشتت الانتباه والانشغال بالأفكار الخارجية.

وأضاف أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده أثناء الوقوف، بينما يتجه ببصره في الركوع إلى إبهام القدم، وفي السجود إلى أرنبة الأنف، أما خلال الجلوس فيكون نظره إلى إصبع التشهد، وهي المواضع التي اعتاد السلف الالتزام بها أثناء الصلاة.

ولفت إلى أن التمهل في تلاوة القرآن، وعدم الإسراع في نطق كلمات التسبيح، من الوسائل الأخرى التي تساعد على تقليل الخواطر، موضحًا أهمية أداء التسبيحات بوضوح وتأنٍ، مع التشديد على النون بدلًا من ابتلاع الحروف أو التلفظ بها بسرعة.

هل تقليب صفحات المصحف يبطل الصلاة؟

وفيما يتعلق بالحركات التي قد تؤثر في صحة الصلاة، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم تقليب صفحات المصحف أثناء أداء صلاة التهجد، وما إذا كان ذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة.

وأوضحت دار الإفتاء أن من الأمور التي تبطل الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، القيام بعمل كثير متتابع خلال أدائها، مشيرة إلى أن تقدير كثرة الحركة يرجع في الأصل إلى العرف، بينما حدد فقهاء الشافعية ضابط ذلك بثلاث حركات متوالية، مثل المشي ثلاث خطوات عمدًا أو سهوًا.

وبينت أن هذه الحركات قد تصدر من أعضاء مختلفة في الوقت نفسه، كتحريك الرأس واليدين، أو تكون من أنواع أفعال متباينة، مثل اتخاذ خطوة وضربة وخلع نعل، بشرط أن تأتي متتابعة دون فاصل يجعل كل حركة مستقلة عن الأخرى.

وأضافت أن حركة اليد ذهابًا وعودة تُحسب مرة واحدة إذا لم يتوقف المصلي بين الحركتين، بينما يُحسب رفع القدم مرة واحدة سواء أعادها إلى مكانها أم لم يُعدها، أما رفعها ثم إعادتها فيُحسب حركتين.

وأشارت إلى أن القفزة الكبيرة، أو تحريك الجسم كله أو معظمه حتى دون تحريك القدمين، يدخل ضمن الأعمال التي قد تبطل الصلاة إذا توافرت فيها ضوابط الحركة الكثيرة.

وأكدت أن الحكم يختلف بحسب العضو الذي تصدر عنه الحركة، فالحركة الكثيرة بعضو ثقيل قد تؤدي إلى بطلان الصلاة، أما تحريك عضو خفيف فلا يبطلها، ومن أمثلة ذلك تحريك أصابع اليد دون تحريك الكف أثناء استخدام السبحة، أو فك الأزرار وربطها، وكذلك تحريك اللسان أو الشفتين أو الجفون مرات متتالية.

وأوضحت أن هذه الأفعال لا تفسد الصلاة؛ لأنها لا تخل بهيئة الخشوع والتعظيم، وتشبه في حكمها العمل القليل الذي لا يؤثر في صحة الصلاة، كما أن من تردد في فعل معين ولم يعرف ما إذا كان قليلًا أو كثيرًا، فالمفتى به أنه لا يؤثر في صلاته.

وشددت دار الإفتاء على أن التتابع شرط أساسي في الحركات الثلاث التي تؤدي إلى بطلان الصلاة وفق ضابط الشافعية، بحيث لا يُعد الفعل الثاني منفصلًا عن الأول في العرف، ولا الثالث منفصلًا عن الثاني، أما الحركات التي يفصل بينها وقت يجعلها غير متتابعة فلا تبطل الصلاة، حتى لو زاد عددها.

موقف المذاهب الفقهية من الحركة أثناء الصلاة

وعرضت دار الإفتاء رأي المذهب الحنبلي في هذه المسألة، موضحة أن فقهاء الحنابلة لا يحددون الحركة اليسيرة بعدد معين، فلا يشترطون أن تكون أقل من ثلاث حركات، وإنما يرجعون في تقديرها إلى ما يعتبره الناس قليلًا وفق العرف، لعدم وجود تحديد شرعي ثابت لهذا الأمر.

وبحسب هذا الرأي، فإن الفعل إذا طال واستمر بصورة متصلة، وكان من غير جنس الصلاة، فإنه يبطلها إذا وقع عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، ما لم تكن هناك ضرورة تقتضي القيام به.

واستثنى الفقهاء من ذلك حالات الضرورة، مثل الخوف أو الهروب من عدو أو النجاة من سيل، كما ذكر ابن الجوزي أن الحكة الشديدة التي لا يستطيع المصلي تحملها تدخل ضمن الأعذار التي تستدعي الحركة.

أما العمل المتفرق الذي لا يأتي بصورة متصلة، فلا يؤدي إلى بطلان الصلاة، واستدل الفقهاء على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يصلي بالناس في المسجد ويحمل أمامة بنت زينب عند قيامه، ويضعها عند سجوده.

كما استشهدوا بما ورد من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، حيث كان يصعد وينزل عنه خلال الصلاة، وهو ما يدل على أن الحركة المتفرقة لا تفسد الصلاة بالضرورة، حتى لو تكررت.

وأوضحت دار الإفتاء أن رأي الحنفية والمالكية قريب من الاتجاه الذي يأخذ به الحنابلة في تقدير الحركة المبطلة للصلاة، والرجوع إلى العرف في تحديد ما يعد عملًا كثيرًا.

كيف يتغلب المسلم على التكاسل عن الصلاة؟

وفي سياق آخر، تتعدد النصائح التي تساعد المسلم على الانتظام في أداء الصلوات وعدم تأخيرها عن أوقاتها، ويأتي في مقدمتها المبادرة إلى الذهاب للمسجد أو المكان المخصص للصلاة في مقر العمل فور سماع الأذان.

ويُعد تأجيل الصلاة من الأمور التي قد يستغلها الشيطان لإبعاد الإنسان عن أداء الفريضة في وقتها، من خلال إقناعه بالانتهاء أولًا من بعض الأعمال، مثل كتابة ورقة أو تناول الطعام والشراب، ثم التوجه للصلاة بعد ذلك.

ولذلك ينبغي للمسلم ألا يستجيب لهذه الوساوس، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، ويبادر إلى أداء الصلاة بمجرد دخول وقتها، دون السماح للأعمال اليومية بأن تشغله عنها أو تدفعه إلى تأخيرها.

أمور تعين على المواظبة على الصلاة

ومن الوسائل التي تساعد على المحافظة على الصلاة، الحرص على مصاحبة الرفقة الصالحة التي تشجع الإنسان على العبادة والتقرب إلى الله، وتعينه على الاستمرار في الطاعات والابتعاد عن المعاصي.

كما أن الإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العوامل التي تلين القلب وتزيد تعلقه بما يحبه الله ورسوله، وتساعد المسلم على الإقبال على الطاعة والابتعاد عن الذنوب.

وتتطلب المواظبة على الصلاة كذلك مقاومة هوى النفس، والتحلي بالعزيمة والهمة، مع الاستعانة بالله تعالى والدعاء بأن يهدي الإنسان إلى المحافظة على الصلاة وإقامتها في أوقاتها.

ومن المهم أن يجعل المسلم الاستجابة للأذان أولوية، فيترك عمله ويتوجه إلى الصلاة فور سماعه، ومع الاستمرار على هذا السلوك تصبح الصلاة جزءًا أساسيًا ومنتظمًا من حياته اليومية.

كما يُنصح بالإكثار من الدعاء بأن يشرح الله الصدر ويعين على الطاعة، والمداومة على الاستغفار والاستعاذة بالله، والحرص على الوضوء والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

هل غياب الخشوع أو حديث النفس يبطل الصلاة؟

ومن جانبه، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن انشغال المصلي بحديث النفس أو ورود الأفكار إلى ذهنه أثناء الصلاة، حتى لو استمر ذلك فترة طويلة، لا يؤدي إلى بطلانها.

وأشار إلى أن الخواطر التي تعرض للمسلم خلال الصلاة لا تؤثر في صحتها من الناحية الشرعية، لكنها أمر مكروه يتعين على المصلي مجاهدته ومحاولة الابتعاد عنه قدر استطاعته.

وأضاف أن الاستغفار بعد الانتهاء من الصلاة يجبر ما قد يقع من تقصير في الخشوع، مؤكدًا أنه لا ينبغي للمسلم إعادة الصلاة لمجرد أنه لم يشعر بالخشوع الكافي أثناء أدائها.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين»، وهو الحديث الذي أخرجه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.