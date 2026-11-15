ذكر بعد الركوع تتسابق الملائكة لكتابته.. علي جمعة يكشف الدعاء وفضله

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن دعاء عظيم يُقال بعد الرفع من الركوع أثناء الصلاة، موضحًا أن هذا الذكر حظي بفضل كبير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه عندما سمعه من أحد الصحابة، وأخبر أن عددًا من الملائكة تسابقوا إلى تسجيله.

وأوضح علي جمعة، في حديثه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، أن الصحابة كانوا يصلون يومًا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع النبي رأسه من الركوع وقال: «سمع الله لمن حمده»، قال رجل من خلفه: «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه».

وأضاف جمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما انتهى من الصلاة، سأل عن الشخص الذي قال هذا الذكر، فلما أخبره الرجل بأنه هو، قال له: «رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول»، في إشارة إلى عظيم فضل هذا الدعاء وحرص الملائكة على تدوين ثوابه.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن هذا الدعاء لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بنفسه في الصلاة، لكنه عندما سمعه من الصحابي وأدرك فضله أثنى عليه، وهو ما يوضح أن بعض صيغ الذكر والدعاء قد تحمل فضلًا عظيمًا، حتى وإن لم يثبت أن النبي كان يرددها بنفسه.

وأكد جمعة أن هناك أذكارًا وأدعية يمكن للمسلم أن يزيدها في عبادته، ولا يشترط أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل كل صيغة منها بنفسه، ما دامت مشروعة وتحمل معاني طيبة.

واستشهد كذلك بما ورد عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع ظهره من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد».

هل توجد أذكار أخرى تقال بعد الرفع من الركوع؟

وفي سياق متصل، تناولت الفتوى مسألة قراءة الفاتحة إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءتها، حيث أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أنه إذا دخل المصلي في صلاة الجماعة ووجد الإمام راكعًا، ولم يكن قد أكمل قراءة سورة الفاتحة، فعليه أن يقطع القراءة ويكبر للركوع مع الإمام، لأن الإمام يحملها عنه.

وجاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المصلين بشأن دخوله صلاة الجماعة بينما كان الإمام قد ركع، ولم يكن السائل قد أتم قراءة الفاتحة، فتوقف عن القراءة وركع مع الإمام، مستفسرًا عن حكم ما فعله.

وأوضحت لجنة الفتوى أن الراجح عند جمهور الفقهاء أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، واستدلت بما ورد عن أبي بكرة رضي الله عنه، عندما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل فيه، فلما انتهى النبي من الصلاة وعلم بما فعله، قال له: «زادك الله حرصًا ولا تعد».

وأضافت اللجنة أن أبا بكرة رضي الله عنه أسرع إلى الصلاة رغبة في إدراك الركوع، وقد ورد عنه قوله إنه خشي أن تفوته الركعة، ولو كان إدراك الركوع لا يكفي لاحتساب الركعة بسبب عدم قراءة الفاتحة، لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء تلك الركعة، لكنه لم يأمره بذلك.

حكم قراءة آيات الدعاء في الركوع والسجود

وفيما يتعلق بحكم ترديد آيات قرآنية تتضمن الدعاء أثناء الركوع والسجود، أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الركوع موضع لتعظيم الله سبحانه وتعالى، بينما يُشرع الإكثار من الدعاء في السجود.

واستشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء حتى يستجاب لكم».

وأضاف عبدالسميع، خلال لقائه على فضائية «الناس»، أن هناك اختلافًا بين مواضع الصلاة؛ فالقيام هو موضع قراءة القرآن، أما السجود فتُكره فيه القراءة بقصد التلاوة، موضحًا أن بعض الآيات القرآنية تتضمن أدعية، فإذا رددها المصلي في السجود وكان قصده الدعاء وليس قراءة القرآن، فإن الأمر يختلف بحسب النية والمقصد.