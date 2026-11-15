دير المحرق يحتفل بعشية عيد تكريس كنيسة السيدة العذراء بجبل قسقام.. صور

احتفل دير السيدة العذراء مريم بالمحرق، بعيد تكريس كنيسة السيدة العذراء مريم بجبل قسقام، حيث أُقيمت صلاة العشية بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا رويس، النائب البابوي لإيبارشية ملبورن بأستراليا، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، وبحضور مجمع رهبان الدير.

وجاءت صلاة العشية في أجواء روحية مميزة، احتفاءً بذكرى تكريس الكنيسة التي تحتل مكانة بارزة في تاريخ دير المحرق، أحد أبرز المحطات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، حيث أقامت العائلة المقدسة بجبل قسقام، وباركت هذه البقعة المقدسة بحضورها.

ويحرص دير المحرق على إحياء هذه المناسبة الكنسية سنويًا، تخليدًا لذكرى تكريس الكنيسة، واستحضارًا لما يحمله جبل قسقام من قيمة روحية وتاريخية عريقة في وجدان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.