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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا بشارة يترأس رياضة الشهيد العظيم مار جرجس بكنيسته بقرية طنطاوي

الشهيد مارجرجس
الشهيد مارجرجس
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، رياضة الشهيد العظيم مار جرجس، وذلك بكنيسته، بقرية طنطاوي.

شارك في الصلاة الأب حبيب غطاس، راعي الكنيسة، حيث تضمن اللقاء العديد من الفقرات الروحية، كما ألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "الحياة الروحية عند القديسين"، مستشهدًا بحياة الشهيد العظيم مار جرجس، شفيع الكنيسة، الذي نتعلم منه حياة الشجاعة، والثبات في الإيمان، والشهادة للرسالة.

وأكد الأب المطران أهمية بناء جسور الشركة، والمحبة، والاتضاع، والغفران المتبادل، والحوار البنّاء، وقبول بعضنا بعضًا، لنكون بشرًا بحسب قلب الرب، مشددًا على ضرورة الصلاة، من أجل إحلال السلام في العالم أجمع.

الأنبا بشارة الكاثوليك مار جرجس الكنيسة

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