ترأست النائبة هايدي المغازي عضو مجلس النواب، أمس الاثنين اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس نيابةً عن النائب سامح شكري رئيس اللجنة، لمناقشة جهود وزارة الخارجية في تطوير الخدمات القنصلية والتحول الرقمي.

وشهد الاجتماع استعراض وزارة الخارجية لمراحل تطوير منصة "مصري بالخارج" والتوسع في نطاق خدماتها حيث ارتفع عدد البعثات الدبلوماسية التي تقدم خدمات المنصة من ١٧ بعثة في المرحلة الأولى إلى ٦٥ بعثة في المرحلة الثانية مع توضيح الخدمات الرقمية التي تتيحها للمصريين بالخارج وتطوير منظومة التصديقات وزيادة عدد مكاتب التصديقات بالمحافظات، وخطط افتتاح مكاتب جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير الخدمات القنصلية وتيسير حصول المواطنين عليها، إلى جانب مناقشة خطة عمل لجنة العلاقات الخارجية وأولويات الملفات التي ستعمل على متابعتها خلال المرحلة المقبلة.