أثار قرار الموافقة على تطبيق نظام التصويت الإلكتروني خلال الجمعية العمومية المقبلة لنادي الزمالك حالة من الجدل والتساؤلات بين أعضاء النادي، خاصة في ظل انتشار معلومات غير دقيقة بشأن طبيعة النظام الجديد وآلية مشاركة الأعضاء في عملية التصويت.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، تفاصيل آلية التصويت الإلكتروني، موضحًا أن النظام الجديد لا يعني إتاحة التصويت عن بُعد أو عبر الإنترنت، كما اعتقد بعض أعضاء الجمعية العمومية، وإنما يتطلب حضور العضو شخصيًا إلى مقر النادي للإدلاء بصوته.

وأوضح حتحوت أن مصدرًا مسؤولًا بوزارة الشباب والرياضة أكد أن التصويت الإلكتروني يتم بشكل حضوري، وأن الاختلاف بينه وبين نظام التصويت التقليدي يقتصر على طريقة تسجيل الأصوات واحتسابها، دون تغيير شرط الحضور إلى مقر النادي.

وبحسب الآلية المقررة، يتوجه عضو الجمعية العمومية إلى مقر نادي الزمالك، ثم إلى لجنة التصويت المخصصة له، حيث يدلي بصوته من خلال جهاز حاسوب أو شاشة إلكترونية معدة لهذا الغرض، بدلًا من استخدام أوراق التصويت التقليدية.

وشدد التوضيح على أن النظام الجديد لا يسمح لأعضاء الجمعية العمومية بالمشاركة في التصويت عبر الإنترنت أو من خارج مقر النادي، إذ يظل الحضور الشخصي شرطًا أساسيًا لممارسة حق التصويت، بينما يقتصر التغيير على الوسيلة المستخدمة في تسجيل الأصوات واحتسابها.

ويأتي هذا التوضيح لحسم حالة الالتباس التي صاحبت الإعلان عن تطبيق النظام الإلكتروني، وتوضيح الفرق بين التصويت الإلكتروني الحضوري والتصويت عن بُعد.