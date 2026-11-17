يعد الملح من المكونات الأساسية في إعداد الطعام، لكن الإفراط في تناوله يوميا قد يسبب مجموعة من المشكلات الصحية التي لا تقتصر على ارتفاع ضغط الدم، إذ يؤثر الصوديوم الزائد على توازن السوائل داخل الجسم، وقد ينعكس ذلك على الكلى والقلب والأوعية الدموية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يرتبط الاستهلاك المرتفع للصوديوم بزيادة ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك توصي المنظمة البالغين بتناول أقل من 2000 ملليجرام من الصوديوم يوميا، بما يعادل أقل من 5 جرامات من الملح.

علامات قد تشير إلى الإفراط في تناول الملح

من أبرز العلامات التي قد تظهر بعد تناول كميات كبيرة من الملح الشعور بالعطش الشديد، إذ يحاول الجسم الحفاظ على توازن السوائل، ما يدفع الشخص إلى شرب المزيد من الماء.

كما قد يلاحظ البعض احتباس السوائل وانتفاخ الوجه أو اليدين والقدمين، خاصة بعد تناول وجبات غنية بالصوديوم، بالإضافة إلى الشعور بالانتفاخ وزيادة الوزن المؤقتة نتيجة احتفاظ الجسم بالماء.

ومن العلامات الأخرى ارتفاع ضغط الدم، والذي قد يحدث دون ظهور أعراض واضحة، لذلك لا يمكن الاعتماد على الشعور الجسدي وحده لاكتشاف المشكلة.

أطعمة تحتوي على كميات مرتفعة من الملح

لا يأتي الصوديوم من ملح الطعام المضاف فقط، بل يوجد بكميات كبيرة في العديد من المنتجات الجاهزة، ومن أبرزها:

اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسجق.

المخللات والزيتون.

الشيبسي والمقرمشات المملحة.

الشوربات الجاهزة ومكعبات المرقة.

الصلصات التجارية.

الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة.

كيف تقللين استهلاك الملح يوميا؟

يمكن تقليل كمية الملح المستخدمة في إعداد الطعام تدريجيا، واستبداله بالأعشاب والتوابل الطبيعية مثل الليمون والثوم والكمون والزعتر، مع قراءة الملصقات الغذائية قبل شراء المنتجات الجاهزة.

كما ينصح بتناول المزيد من الأطعمة الطازجة وتقليل الاعتماد على الوجبات المصنعة، مع الاهتمام بقياس ضغط الدم بصورة منتظمة، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتفاعه.

المصدر: منظمة الصحة العالمية WHO.



