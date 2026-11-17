تشهد البلاد حالة من التباين في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، حيث تسود أجواء معتدلة مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، بالتزامن مع تكون شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق، وهو ما يستدعي الانتباه لاختيار الملابس المناسبة واتباع إجراءات الوقاية، خاصة للأطفال وكبار السن.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 25 درجة مئوية، مقابل 16 درجة للصغرى، الثلاثاء 17 نوفمبر، مع فرص لتكون شبورة مائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كيف تتعاملين مع تقلبات الطقس وتحافظين على صحة أسرتك؟

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على التعامل مع اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، أبرزها:

1- ارتداء الملابس المناسبة

يفضل اختيار الملابس متعددة الطبقات، خاصة للأطفال عند الذهاب إلى المدرسة صباحًا، حتى يمكن تخفيفها خلال ساعات الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة.

2- عدم تخفيف الملابس فجأة

تجنبي الانتقال المفاجئ من الملابس الثقيلة إلى الخفيفة، خاصة للأطفال وكبار السن، مع مراعاة طبيعة الطقس ودرجة الحرارة الفعلية.

3- الاهتمام بشرب المياه

احرصي على تناول كميات مناسبة من المياه على مدار اليوم، حتى مع عدم الشعور بالعطش، للحفاظ على ترطيب الجسم.

4- تناول الغذاء المتوازن

احرصي على تقديم الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، إلى جانب مصادر البروتين، لدعم وظائف الجهاز المناعي.

5- الاهتمام بتهوية المنزل

احرصي على تجديد هواء المنزل بانتظام، مع اختيار أوقات مناسبة بعيدًا عن الأتربة أو التلوث الخارجي.

6- تجنب الاختلاط بالمصابين

إذا ظهرت أعراض نزلات البرد على أحد أفراد الأسرة، يفضل تقليل الاحتكاك المباشر، وغسل اليدين بانتظام، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية.

نصائح لحماية الأطفال أثناء الذهاب إلى المدارس

ارتداء جاكيت خفيف يمكن خلعه عند ارتفاع الحرارة.

تجنب الملابس الثقيلة التي تسبب التعرق الزائد أثناء الحركة.

الاهتمام بتناول وجبة إفطار متوازنة.

إرسال زجاجة مياه مع الطفل.

تعليمه غسل اليدين وتجنب مشاركة زجاجات المياه والأدوات الشخصية.

الانتباه إلى ظهور أعراض مثل ارتفاع الحرارة أو السعال أو صعوبة التنفس.

كيف يتعامل مرضى الحساسية والربو مع تغيرات الطقس؟

ينبغي على مرضى الحساسية والربو الالتزام بالعلاج الموصوف من الطبيب، وتجنب التعرض للمهيجات التي تزيد الأعراض، والاحتفاظ بالبخاخ الإسعافي إذا كان موصوفًا لهم.

كما يجب طلب المساعدة الطبية عند حدوث ضيق تنفس شديد أو عدم تحسن الأعراض بالعلاج المعتاد.

هل تقلبات الطقس تسبب نزلات البرد؟

انخفاض درجات الحرارة وحده لا يسبب نزلات البرد، وإنما تحدث الإصابة نتيجة العدوى بالفيروسات التنفسية، لكن تغيرات الطقس قد تؤثر في نمط الاختلاط بالأماكن المغلقة، وتزيد فرص التعرض للفيروسات، كما قد تؤدي إلى تفاقم أعراض بعض مرضى الحساسية والربو.

لذلك ينصح بالاهتمام بالنظافة الشخصية والتهوية الجيدة والتغذية المتوازنة، وعدم تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية.