يعد اليالنجي السوري من أشهر المقبلات الشامية التي تتميز بمذاقها الحامض والمنعش، ويختلف عن محشي ورق العنب التقليدي باعتماده على الحشوة النباتية التي تجمع بين الأرز والخضراوات الطازجة وزيت الزيتون ودبس الرمان، ما يمنحه نكهة مميزة.

مقادير اليالنجي السوري

نصف كيلو ورق عنب.

كوب ونصف أرز مصري مغسول ومنقوع.

2 حبة طماطم مفرومة ناعمًا.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ربع كوب نعناع أخضر مفروم.

نصف كوب زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة دبس رمان.

عصير ليمونتين.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم (اختياري).

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة نعناع جاف.

رشة بهارات مشكلة.

شرائح بطاطس وطماطم لتبطين قاع الحلة.

طريقة عمل اليالنجي السوري

اغسلي الأرز جيدًا وانقعيه لمدة 20 دقيقة، ثم صفيه من الماء. في وعاء عميق، اخلطي الأرز مع البصل والطماطم والبقدونس والنعناع. أضيفي زيت الزيتون ودبس الرمان وعصير الليمون والملح والفلفل والبهارات، وقلبي المكونات حتى تتجانس. إذا كان ورق العنب طازجًا، اسلقيه في ماء مغلي لدقائق قليلة حتى يلين، ثم ارفعيه وصفيه. أما المحفوظ فيكفي غسله جيدًا. افردي ورقة العنب بحيث يكون الجزء الخشن لأعلى، وضعي مقدارًا صغيرًا من الحشوة بالقرب من الطرف العريض. اطوي الجانبين إلى الداخل ثم لفي الورقة بإحكام دون الضغط الزائد، مع ترك مساحة بسيطة لتمدد الأرز أثناء التسوية. رتبي شرائح البطاطس والطماطم في قاع الحلة، ثم رصي أصابع اليالنجي فوقها بجانب بعضها. أضيفي ماءً ساخنًا ممزوجًا بقليل من عصير الليمون ودبس الرمان حتى يقترب من مستوى المحشي. ضعي طبقًا ثقيلًا فوق ورق العنب حتى لا تتحرك اللفائف، واتركيه على نار متوسطة حتى يبدأ الغليان. خففي النار واتركيه لمدة 45 إلى 60 دقيقة تقريبًا، حتى ينضج الأرز ويصبح ورق العنب طريًا.

سر نجاح اليالنجي السوري

استخدام زيت الزيتون بكمية مناسبة للحصول على الطعم الشامي الأصيل.

إضافة دبس الرمان للحصول على مذاق حامض متوازن.

فرم الخضراوات ناعمًا حتى تتوزع النكهات داخل الحشوة.

عدم الإكثار من الحشوة حتى لا تنفتح الأوراق أثناء الطهي.

ترك اليالنجي يبرد تمامًا قبل قلبه من الحلة.

يقدم اليالنجي السوري باردًا بعد وضعه في الثلاجة لبعض الوقت، ويمكن تزيينه بشرائح الليمون والرمان، ليكون من أشهى المقبلات على المائدة.