اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل المخطط التفصيلي للمجاورة رقم (6) بالحي (12)، على مساحة 48.63 فدانًا بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة، وذلك وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة باللوحة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 1190 لسنة 2026، والتي تُعد جزءًا مكملًا له.

ونص القرار، الصادر في 11 أغسطس 2026، على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وجاء نص القرار كالتالي:

يعتمد تعديل المخطط التفصيلى للمجاورة رقم (6) بالحى (12) بمساحة 48.63 فدان بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة - وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1190 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد باسم مدينة العبور الجديدة؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة 2024 و75 لسنة 2026 بالتشكيل الوزاري؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة؛ وبناءً على ما تم عرضه؛ قــــــــرر: (المادة الأولى) يعتمد تعديل المخطط التفصيلى للمجاورة رقم (6) بالحى (12) بمساحة 48.63 فدان بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة - وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار، والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 11/8/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهندسة راندة المنشاوى.