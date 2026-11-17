أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه مضمونه: “ما حكم قراءة حزب البحر يوميًا بقصد التحصين والوقاية وطلب قضاء الحوائج من الله سبحانه وتعالى؟”، موضحًا أنه لا حرج في قراءته، ويجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بما يتضمنه من آيات قرآنية وأدعية.

هل تجوز قراءة حزب البحر يوميًا للتحصين وقضاء الحوائج؟

وقال الشيخ محمد كمال إن حزب البحر من الأوراد التي أرشد إليها الإمام أبو الحسن الشاذلي، مشيرًا إلى أنه كان من العلماء والعباد الصالحين، وقد أثنى عليه عدد من كبار العلماء، ومنهم الإمام السيوطي وابن دقيق العيد.

وأضاف أن حزب البحر يبدأ بقراءة سورة الفاتحة، ثم يتضمن مجموعة من الأدعية التي تحمل معاني الحفظ والوقاية وطلب التأييد من الله، مؤكدًا أن هذه الأدعية جائزة، ولا يشترط أن يكون الدعاء بلفظ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام لا يتضمن معنى مخالفًا للشرع.

واستشهد بقول الله تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة»، موضحًا أن للمسلم أن يدعو الله بما يجري على لسانه من الدعاء، وأن يقرأ حزب البحر طلبًا لتيسير الأمور أو الزواج أو الفرج وقضاء الحوائج، دون حرج.

ولفت أمين الفتوى إلى أن قراءة حزب البحر من الأوراد التي ذكر العلماء أنها من المجربات في طلب الفرج والنصر، مشددًا على أهمية قراءته بيقين وحسن ظن بالله، لا على سبيل التجربة أو اختبار مدى تأثيره، مع الاعتقاد بأن الاستجابة بيد الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن عدد مرات قراءة حزب البحر ليس محددًا بعدد واحد، وإنما يتوقف على حاجة الشخص وظروفه؛ فمن الممكن أن يقرأه مرة بعد صلاة الفجر أو العصر، كما يجوز لمن يمر بكرب شديد أن يكرره أكثر من مرة، وله الأجر والثواب بإذن الله.