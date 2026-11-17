تعتبر "طلعة رجب" من العادات التي يتمسك بها العديد من المصريين، حيث تحظى بأهمية خاصة في نفوسهم بسبب كونها تقليدًا قديمًا.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها نصه: "ما حكم ما يُسمى “طلعة رجب” لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟"، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رجب 2026.

حكم طلعة رجب للمقابر

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: “الصدقة عن الميِّت جائزة ومستحبة شرعًا ويصل ثوابها له، سواء أكان التصدق عن الميت في شهر رجب، أو في غيره من الشهور، وهي في رجب وغيره من الأوقات الفاضلة أرجى ثوابا، ولا حرج أيضًا في توزيع هذه الصدقات عند القبر أو في أي مكان يتوارد عليه المساكين والفقراء وذوو الحاجة؛ لأن الجواز يعمُّ جميع الأزمنة والأحوال والأماكن متى روعيت الضوابط والآداب، ويجب الالتزام مع ذلك بآداب زيارة القبور من عدم رفع الصوت، وكذا مراعاة المعايير الصحية والطبية في توزيع الصدقات إن كانت طعامًا أو شرابًا، ونحو ذلك”.

وواصلت الدار: "عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ سعد بن عبادة رضي الله عنه توفِّيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه البخاري؛ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 390، ط. دار المعرفة): [وفي حديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]] اهـ".

حكم توزيع الصدقات عند المقابر في طلعة رجب

تعدُّ الصدقة من الأعمال الصالحة التي يمكن للإنسان أن يشارك بها، سواء كانت عن نفسه أو عن الميت.

وفي هذا السياق، قد يتساءل البعض عن حكم ما يُعرف بـ "طلعة رجب" التي تتضمن توزيع الصدقات في المقابر بداية كل عام هجري، وخاصة في شهر رجب.

ويتمثل هذا الفعل في زيارة المقابر في بداية هذا الشهر المبارك، حيث يقوم المسلمون بتوزيع الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين في تلك الأماكن.

أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن توزيع الصدقات عن الميت هو أمر جائز ومستحب شرعًا، وأن الثواب يصل إلى الميت سواء تم التصدق عليه في شهر رجب أو في غيره من شهور السنة.

وأشارت إلى أن التصدق في هذه الأوقات المباركة، مثل شهر رجب، يمكن أن يكتسب أجرًا أكبر نظراً لفضل هذه الأيام.

لذلك، لا حرج في توزيع الصدقات عند المقابر أو في أي مكان آخر يتجمع فيه الفقراء والمحتاجون، بشرط أن يتم مراعاة بعض الضوابط الشرعية.

ومن الضروري أن يتم الالتزام بآداب زيارة القبور، مثل عدم رفع الصوت أو التصرفات التي قد تؤدي إلى الإساءة للمكان أو لأرواح الأموات.

كما يجب أخذ الحيطة فيما يتعلق بالمعايير الصحية عند توزيع الطعام والشراب، لضمان سلامة الجميع ومنع انتشار الأمراض.

وعليه، يظل هذا الفعل من الأفعال الطيبة التي يمكن أن تعود بالخير على الميت وعلى المجتمع في نفس الوقت.