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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تبحث تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر مع أكوا باور السعودية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة  «أكوا باور» السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وتوطين الصناعة لمكونات مشروعات التحلية.

وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في إنشاء محطات التحلية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعددٍ من مسئولي الوزارة والشركة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، على عمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مثمنةً التعاون المستمر، ومشيرةً إلى أن هذه العلاقة الوطيدة تمثل دافعاً قوياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المشروعات التنموية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية التعاون مع شركة «أكوا باور»، في ضوء خبراتها الواسعة في مجال تحلية مياه البحر، وحرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية للشركات الكبرى في تنفيذ مشروعات التحلية وفق أحدث التكنولوجيات، وبما يحقق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية ويخفض استهلاك الطاقة، ويسهم في توفير مصادر مستدامة للمياه، لدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في إقامة المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية.

ومن جانبه، أكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، اهتمام الشركة بتعزيز استثماراتها في مصر والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، مشيدًا بالتعاون القائم مع وزارة الإسكان، ومؤكدًا حرص الشركة على تقديم عروض تنافسية لتنفيذ المشروعات المستهدفة، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، حيث يبلغ حجم إنتاج الشركة الحالي نحو 11 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.

وأضاف أن الشركة لديها شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأغشية المستخدمة بمحطات التحلية، وهناك توجه مشترك لإنشاء مصنع في مصر لتصنيع هذه الأغشية، إلى جانب الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وإنشاء مركز للتدريب في مصر لإعداد الكوادر المتخصصة في تصنيع الأغشية وإنشاء وتشغيل محطات التحلية.

وتناول اللقاء استكمال التنسيق بشأن المشروعات المقترح تنفيذها، ودراسة آليات الشراكة المناسبة، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وكفاءة التشغيل وتوطين التكنولوجيا، ويسهم في جذب الاستثمارات ونقل الخبرات، وصولًا إلى تنفيذ مشروعات مستدامة تدعم خطط الدولة لتعزيز الأمن المائي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق بين مسئولي وزارة الإسكان وشركة "أكوا باور" للوصول إلى أفضل أشكال الشراكات في تنفيذ المشروعات وتوطين الصناعات.

الإسكان المجتمعات العمرانية أكوا باور تحلية مياه البحر

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