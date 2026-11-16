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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار جرئ.. كواليس اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم

معتمد جمال
معتمد جمال
منار نور

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي شهد حضور جميع أعضاء المجلس، ومناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بفريق الكرة والنادي خلال الفترة المقبلة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك استمر قرابة ساعة ونصف، وشهد لأول مرة منذ فترة حضور المجلس بالكامل، بما فيهم أحمد خالد حسانين".

وأضاف: "3 من أعضاء مجلس الإدارة عاتبوا حسين لبيب على تصريحاته الإعلامية الأخيرة، وأكدوا له أنها تقلل من دور المجلس، في الوقت الذي أشاد فيه أعضاء آخرون بالحوار والتصريحات".

وأوضح: "تم إغلاق ملف حسام الزناتي، مع التأكيد على أحقية المستثمرين في شركة الكرة في اختيار مدير رياضي وطاقم العمل الخاص به، وهو ما يفسر استمرار ابتعاد الزناتي عن النادي حتى الآن".

وتابع: "مجلس الإدارة اعتمد زيادة راتب معتمد جمال بقيمة 600 ألف جنيه، ليصل راتبه إلى مليون و100 ألف جنيه شهريًا، مع دراسة تعديل راتب الثنائي إبراهيم صلاح وصلاح سليمان".

وأضاف: "تم اعتماد القرارات الوزارية الخاصة بسفريات الفريق الأول إلى إفريقيا للمشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على رئيس البعثة، مع استبعاد تكليف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالمهمة مجددًا، واقتراب حسين السيد من تولي المسؤولية".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "تم اعتماد التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية المقبلة يوم 8 ديسمبر، مع اكتمال النصاب القانوني بحضور 10 آلاف عضو".

معتمد جمال الزمالك راتب معتمد جمال

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